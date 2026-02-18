Si chiude il carnevale di Lucerna, 30’000 persone al corteo finale

La conclusione del carnevale di Lucerna, avvenuta martedì con la tradizionale sfilata, è stata segnata dal maltempo, che ha ridotto di un terzo l'affluenza di visitatori rispetto all'anno precedente.

Si è chiuso martedì sera dopo sei giorni il carnevale di Lucerna, con la tradizionale sfilata serale, alla quale hanno partecipato 30’000 persone. Il corteo quest’anno ha proposto un’ottantina tra bande musicali e carri allegorici.

La stima del numero di curiosi è stata fornita dalla polizia cantonale lucernese. Il “Monstercorso” è partito alle 19:30 dalla piazza adiacente al Teatro, non lontano dalla stazione ferroviaria, e ha sfilato lungo il famoso ponte che costeggia il Lago dei quattro cantoni, per poi raggiungere la città vecchia. Il corteo si è concluso alle 22.00. Nessun incidente degno di nota ha disturbato lo svolgimento della sfilata, ha precisato la polizia.

Quest’anno il carnevale lucernese è stato contraddistinto da giornate grigie e piovose, che hanno in parte influito sul numero di visitatori, scoraggiati dal maltempo. Rispetto alla rassegna del 2025, un terzo di persone in meno si sono riversate per le strade della città, affermano gli organizzatori. Lunedì, l’apprezzata sfilata della corporazione del quartiere di Wey, ha attirato 45’000 curiosi a fronte dei 70’000 dello scorso anno.

La prossima edizione del carnevale di Lucerna è prevista per il 4 febbraio 2027.

