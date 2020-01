Ora Telefono amico, nel quale operano 46 volontari, è alla ricerca di nuove leve. Il primo e il due febbraio inizierà un nuovo corso per diventare volontari del 143: tre fine settimana di teoria a cui farà seguito una parte pratica in cui, seguiti da un formatore, si sarà all'ascolto di richieste reali.

Ti ascolto: poche - ma in certi momenti - fondamentali parole, per aiutare qualcuno ad uscire dalla propria solitudine. Un ascolto attivo, che i volontari del 143 apprendono in una formazione teorica e pratica.

In una società tecnologicamente sempre più connessa paradossalmente aumenta la solitudine. La conferma arriva dagli operatori del 143, ovvero Telefono amico, un servizio telefonico per chi si sente solo o perduto.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Telefono amico, un aiuto sempre più richiesto 02 gennaio 2020 - 20:19 In una società tecnologicamente sempre più connessa paradossalmente aumenta la solitudine. La conferma arriva dagli operatori del 143, ovvero Telefono amico, un servizio telefonico per chi si sente solo o perduto. Gli ultimi dati ufficiali dicono che negli uffici ticinesi e del Grigione italiano sono state garantite (in pieno anonimato) 12'154 consulenze personali, ovvero 33 al giorno. Fra il pubblico più giovane sta poi prendendo piede la chat (del 143): qui gli aiuti personalizzati sono stati 155. Con questi numeri il servizio d'aiuto è sempre alla ricerca di volontari. "Ti ascolto" Ti ascolto: poche - ma in certi momenti - fondamentali parole, per aiutare qualcuno ad uscire dalla propria solitudine. Un ascolto attivo, che i volontari del 143 apprendono in una formazione teorica e pratica. Ora Telefono amico, nel quale operano 46 volontari, è alla ricerca di nuove leve. Il primo e il due febbraio inizierà un nuovo corso per diventare volontari del 143: tre fine settimana di teoria a cui farà seguito una parte pratica in cui, seguiti da un formatore, si sarà all'ascolto di richieste reali. Il servizio su Telefono amico del Quotidiano: