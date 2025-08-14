La televisione svizzera per l’Italia
Attualità
Qui Svizzera

Si apre in Ticino il processo a un sacerdote accusato di abusi sessuali

croce dietro a una tenda
L'imputato sarebbe parzialmente reo confesso. Keystone / Christian Beutler

Un ex sacerdote del Collegio Papio di Ascona è a processo per abusi sessuali nei confronti di nove persone, di cui quattro minorenni, commessi tra il 2015 e il 2023.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
tvsvizzera.it/mrj con RSI

È iniziato giovedì il processo contro un sacerdote 56enne, ex cappellano del collegio Papio di Ascona, arrestato un anno fa con l’accusa di abusi sessuali su minori. L’uomo, già in carcere e in fase di espiazione della pena, è noto nell’ambito ecclesiastico ticinese per aver ricoperto ruoli educativi e spirituali, tra cui quello di assistente della Pastorale giovanile diocesana e docente liceale.

In aula dovrà rispondere di una ventina di episodi avvenuti tra il 2015 e il 2023, principalmente in contesti legati alla Chiesa. Le vittime sono nove, di cui quattro minorenni. I presunti abusi sarebbero avvenuti durante massaggi definiti “rilassanti”, in alcuni casi con atti più gravi. L’uomo avrebbe ammesso parte dei fatti.

L’inchiesta è partita da una segnalazione raccolta dall’amministratore apostolico Alain de Raemy e trasmessa alla Commissione per gli abusi sessuali. Non è ancora chiaro se il precedente vescovo Valerio Lazzeri fosse già stato informato. La Curia di Lugano non sarà presente in aula e si esprimerà solo dopo la sentenza, attesa già in giornata.

