Karin Keller-Sutter inaugura l’82esima edizione dell’Olma

La presidente non ha resistito alla tentazione di abbracciare un maialino. Keystone-SDA

All’insegna della tradizione e con un tocco di ironia, la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter ha dato il via all’82esima edizione dell’Olma di San Gallo, posando con un maialino e indossando un grembiule dal messaggio spiritoso.

Keystone-ATS

La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter ha inaugurato oggi l’82esima edizione dell’Olma di San Gallo, la più grande fiera agricola del Paese. Come da tradizione, la consigliera federale si è fatta fotografare con in braccio un maialino, in questo caso una femmina di nome Paola.

Per l’occasione, Keller-Sutter ha indossato un grembiule regalatole dalla sua ex collega in governo Viola Amherd, con la scritta “Just a Girl who loves Pigs” (trad. “Semplicemente una ragazza che ama i maiali”). L’anno scorso, anche la vallesana se lo era messo per la sua apparizione all’Olma.

Il maialino di quest’anno prende il nome dalla cantante e presentatrice sangallese Paola Felix, che domenica ha compiuto 75 anni. Paola è infatti venuta alla luce lo stesso giorno. “Per coincidenza, anche mio marito compie gli anni in questa data”, ha detto Keller-Sutter.

Per la presidente della Confederazione, sangallese a sua volta, l’Olma è sinonimo di resilienza. “Ha già superato molte tempeste. Vive secondo la tradizione, eppure non si ferma mai”, ha affermato nel suo discorso.

Molti punti del programma dell’Olma sono consuetudine. Tra questi c’è la sfilata del cantone ospite – questa volta il Vallese – il primo sabato dell’evento di undici giorni. Con il titolo “Wow Wow Wallis”, il cantone si presenta in uno dei padiglioni della fiera su una superficie di 1’000 metri quadrati.

