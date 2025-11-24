Automobilista sotto influsso di alcool sorpassa la polizia a 191 km/h

Un automobilista ubriaco a folle velocità e un minorenne in moto senza patente sono stati fermati nella notte dalla polizia nel canton San Gallo.

Un automobilista di 22 anni sotto l’influsso dell’alcool ha sorpassato una pattuglia della polizia a velocità molto elevata la notte tra sabato e domenica sull’autostrada A3 nei pressi di Benken, nel canton San Gallo. La pattuglia lo ha seguito e ha misurato una velocità di 191 chilometri all’ora.

Il 22enne è stato poi fermato per un controllo, ha indicato domenica la polizia cantonale sangallese. Il cittadino, di nazionalità ungherese e residente nel canton Glarona, è stato giudicato inabile alla guida. Gli sono stati prelevati campioni di sangue e urina e gli è stata ritirata la patente.

L’uomo dovrà rispondere di una velocità di 175 km/h al netto della tolleranza prevista dalla legge, ha precisato l’ufficio stampa della polizia cantonale all’agenzia Keystone-ATS. La procura deciderà se condannarlo e l’ammontare della multa.

Giovane in moto senza casco

Sempre la scorsa notte, a Staad (canton San Gallo), la polizia ha individuato un motociclista senza casco su una moto senza targa. Il centauro ha inizialmente ignorato il segnale della polizia di fermarsi e si è sottratto al controllo. Successivamente ha, però, fermato la motocicletta. Si trattava di un diciassettenne che guidava senza patente. Dovrà rispondere delle sue azioni davanti alla Magistratura dei minorenni.

