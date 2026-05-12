Secondo Comparis i premi delle assicurazioni malattia aumenteranno del 3,7%

Keystone / Christian Beutler

Comparis prevede un aumento del 3,7% dei premi di cassa malati per il 2027, segnalando una crescita continua ma più moderata rispetto agli anni precedenti.

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Keystone-ATS

Un aumento del 3,7% dei premi di cassa malati. È la previsione per il 2027 del sito di confronti Comparis, secondo cui la situazione economica mondiale rappresenta un rischio per l’andamento dei premi. La crescita dovrebbe dunque continuare, anche se in misura inferiore rispetto agli ultimi anni (+6,6% nel 2023, +8,7% nel 2024, +6% nel 2025 e +4,4% quest’anno), si legge in un comunicato del portale.

Secondo l’esperto in assicurazioni malattie di Comparis Felix Schneuwly, citato nella nota, “Per i premi sono rilevanti non solo i costi delle prestazioni assicurate, ma anche i proventi da capitale dei fondi investiti dalle casse malati”. Questi l’anno scorso, nonostante la situazione mondiale incerta sono stati pari al 5,4% (pari a 807 milioni di franchi) “di gran lunga superiori alla media decennale di circa l’1,6% e potrebbero peggiorare rapidamente”.

Le previsioni di Comparis si basano sui dati del Centro di ricerca congiunturale (KOF) del Politecnico Federale di Zurigo secondo cui nel 2025 la spesa sanitaria complessiva in Svizzera è cresciuta del 3,7%. Per il 2026 e il 2027 ci si aspetta invece un incremento del 3,6% e del 3,5%.

Negli scorsi anni – sottolinea Schneuwly – gli ospedali hanno contribuito a contenere l’aumento dei costi, riducendo o eliminando il loro deficit, così come il passaggio dal regime stazionario a quello ambulatoriale, tuttavia l’attuazione dell’iniziativa sulle cure infermieristiche farà salire i costi.

“La crescita dei costi rilevanti per i premi di cassa malati è leggermente più alta rispetto a quella dei costi sanitari complessivi per via dell’ampliamento costante del catalogo delle prestazioni dell’assicurazione di base. Esempi recenti sono la psicoterapia psicologica, le siringhe dimagranti e l’assistenza ai familiari”, conclude l’esperto di Comparis.

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