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Secondo Berset, la rabbia dei manifestanti non dev’essere strumentalizzata

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Berset, la rabbia dei manifestanti non deve essere strumentalizzata Keystone-SDA

In risposta alle recenti ondate di proteste in Europa, il segretario generale del Consiglio d'Europa Alain Berset avverte che la rabbia dei manifestanti non deve essere strumentalizzata politicamente e che la soluzione non può limitarsi a un mero aumento della sicurezza.

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Keystone-ATS

Alain Berset, segretario generale del Consiglio d’Europa, interviene su X sulle numerose proteste che hanno attraversato l’Europa in questi giorni, affermando che non devono essere strumentalizzate politicamente e che la risposta non può essere solo più sicurezza.

“Da Parigi a Milano, da Bruxelles a Tirana, le proteste in Europa si sono diffuse a macchia d’olio”, osserva l’ex consigliere federale (2012-2023). “E in mezzo alle proteste pacifiche, c’è stata violenza. Edifici pubblici attaccati, negozi saccheggiati, feriti da tutte le parti, quella dei manifestanti e quella delle forze dell’ordine. A farne le spese sono innanzitutto coloro che hanno manifestato pacificamente. Il loro messaggio va perso”, evidenzia il Il 54enne orignario del canton Friburgo.

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“La rabbia appartiene ai manifestanti e non dovrebbe diventare uno strumento politico per nessuno, e merita una risposta”, ha dichiarato il segretario generale del Consiglio d’Europa. “La tentazione ora sarà quella di rispondere solo con la sicurezza. È così che la sicurezza democratica scivola verso una democrazia della sicurezza”, mette in guardia Berset, ricordando che le domande dei manifestanti sono già al centro del nuovo patto democratico per l’Europa, che l’organizzazione paneuropea sta elaborando.

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