Seco: “Non prevediamo un aumento massiccio di richieste di lavoro ridotto”

Altri sviluppi Economiesuisse sui dazi: “L’onere è notevole, proseguire i negoziati” Questo contenuto è stato pubblicato al I dazi americani del 39% entrati in vigore oggi rappresentano un onere considerevole per l'economia elvetica. Di più Economiesuisse sui dazi: “L’onere è notevole, proseguire i negoziati”

Altri sviluppi Assenteismo scolastico, un fenomeno in crescita in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Lunghi periodi di assenteismo da scuola senza validi motivi danneggiano lo sviluppo psichico dei giovani, pregiudicando anche la loro formazione futura. Di più Assenteismo scolastico, un fenomeno in crescita in Svizzera

Altri sviluppi Utile in calo per Swisscom, pesa l’integrazione di Vodafone Italia Questo contenuto è stato pubblicato al "Il risultato finanziario e la prestazione sul mercato del gruppo Swisscom sono in linea con le nostre aspettative", afferma il Ceo Christoph Aeschlimann. Di più Utile in calo per Swisscom, pesa l’integrazione di Vodafone Italia

Altri sviluppi Mister Prezzi limita gli aumenti tariffari richiesti dalla Posta Questo contenuto è stato pubblicato al I prezzi delle lettere inviate come posta A e B e dei pacchi Priority non subiranno aumenti il prossimo anno. La maggior parte dei rincari richiesti dalla Posta non saranno applicati nel 2026, ha annunciato oggi Mister Prezzi. Di più Mister Prezzi limita gli aumenti tariffari richiesti dalla Posta

Altri sviluppi Il Locarno Film Festival non distoglie lo sguardo dalla crisi Questo contenuto è stato pubblicato al La consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider ha dato il via ufficiale alla 78esima edizione del Locarno Film Festival. Di più Il Locarno Film Festival non distoglie lo sguardo dalla crisi

Altri sviluppi Swiss ha reso accessibili informazioni sui piloti Questo contenuto è stato pubblicato al La compagnia aerea Swiss ha reso accessibili per sbaglio dati sensibili relativi alle valutazioni dei piloti a persone non autorizzate: la causa è da ricercare in un errore interno nell'archiviazione delle informazioni, ha indicato oggi la società. Di più Swiss ha reso accessibili informazioni sui piloti

Altri sviluppi Catastrofi naturali, finora danni nettamente superiori alla media Questo contenuto è stato pubblicato al Le catastrofi naturali nel primo semestre 2025 hanno provocato danni per 135 miliardi di dollari (109 miliardi di franchi al cambio attuale). Di più Catastrofi naturali, finora danni nettamente superiori alla media

Altri sviluppi Posta, forti critiche ad alcuni aspetti della revisione dell’ordinanza Questo contenuto è stato pubblicato al L'ordinanza sulle poste contiene aspetti problematici: non piacciono la maggiore flessibilità nella consegna a domicilio di lettere, nonché l'obbligo di recapitare gli invii non più in ogni casa abitata ma solo negli insediamenti abitati tutto l'anno. Di più Posta, forti critiche ad alcuni aspetti della revisione dell’ordinanza

Altri sviluppi L’FC Zurigo denuncia un parlamentare UDC per le sue accuse di discriminazione Questo contenuto è stato pubblicato al La squadra di calcio ha denunciato penalmente il consigliere nazionale Thomas Matter. Il Motivo? Aver rinfacciato al club sportivo, con un video su TikTok, di discriminare i giovani talenti di nazionalità svizzera. Di più L’FC Zurigo denuncia un parlamentare UDC per le sue accuse di discriminazione