Seco: “Non prevediamo un aumento massiccio di richieste di lavoro ridotto”
La Segreteria di Stato dell'economia (Seco) non prevede a breve termine un aumento massiccio delle richieste di lavoro ridotto a causa dei dazi doganali al 39% decisi dagli Stati Uniti.
Le aziende elvetiche hanno presentato alla Seco in luglio domande di indennità per circa 25’000 impieghi, ha indicato oggi in una conferenza stampa il responsabile della Direzione del lavoro Jérôme Cosandey. Si tratta di un numero nettamente inferiore rispetto a marzo, quando le istanze interessavano circa 37’000 impieghi. L’esperienza mostra che circa la metà delle richieste preliminari si tramuta poi in effettiva disoccupazione parziale.
È possibile che, con l’introduzione delle tariffe americane, le domande aumentino nuovamente: l’esperto non prevede però “un’esplosione” delle cifre. L’incertezza legata alle barriere doganali porterà comunque sicuramente le aziende a rinviare le decisioni di investimento e a limitare le assunzioni di personale.
In primavera il Consiglio federale ha esteso la durata massima delle indennità di lavoro ridotto da 12 a 18 mesi. Inoltre ha espressamente riconosciuto i dazi statunitensi come motivo per ricevere i compensi. Finora una richiesta su dieci si riferisce a tale motivo, ha affermato Cosandey. A suo avviso il lavoro ridotto si conferma un buon ammortizzatore del mercato del lavoro.
Nel complesso la Seco vede all’orizzonte un aumento della disoccupazione e mantiene i suoi scenari: nelle ultime previsioni economiche di giugno gli economisti bernesi hanno ipotizzato un tasso di disoccupazione medio del 2,9% per il 2025. In uno scenario con dazi americani elevati la disoccupazione in Svizzera salirebbe al 3,5% nel 2026, mentre con tariffe più moderate il tasso dovrebbe progredire al 3,2%.
Mister Prezzi limita gli aumenti tariffari richiesti dalla Posta
I prezzi delle lettere inviate come posta A e B e dei pacchi Priority non subiranno aumenti il prossimo anno. La maggior parte dei rincari richiesti dalla Posta non saranno applicati nel 2026, ha annunciato oggi Mister Prezzi.
La compagnia aerea Swiss ha reso accessibili per sbaglio dati sensibili relativi alle valutazioni dei piloti a persone non autorizzate: la causa è da ricercare in un errore interno nell'archiviazione delle informazioni, ha indicato oggi la società.
Posta, forti critiche ad alcuni aspetti della revisione dell’ordinanza
L'ordinanza sulle poste contiene aspetti problematici: non piacciono la maggiore flessibilità nella consegna a domicilio di lettere, nonché l'obbligo di recapitare gli invii non più in ogni casa abitata ma solo negli insediamenti abitati tutto l'anno.
L’FC Zurigo denuncia un parlamentare UDC per le sue accuse di discriminazione
La squadra di calcio ha denunciato penalmente il consigliere nazionale Thomas Matter. Il Motivo? Aver rinfacciato al club sportivo, con un video su TikTok, di discriminare i giovani talenti di nazionalità svizzera.
Il comitato contrario sostiene che la legge sull’identità elettronica apra la strada ad abusi
La legge sull'identità elettronica (Legge sull'Id-e, LIdE) pone le basi per l'utilizzo commerciale dei dati dei passaporti svizzeri da parte delle grandi aziende tecnologiche e non protegge abbastanza le informazioni personali riguardanti i cittadini.
Dazi USA: Parmelin e Keller-Sutter rientrano a mani vuote
Il viaggio dei due consiglieri federali a Washington si è concluso con un nulla di fatto. Da oggi scatta il dazio del 39% sui prodotti svizzeri esportati negli Stati Uniti voluti dall’amministrazione Trump.
Dazi contro la Svizzera, ne approfitterà l’industria tedesca?
Ad approfittare in larga misura dei dazi del 39% contro la Svizzera decisi dal presidente americano Donald Trump potrebbe essere l'industria tedesca, che da parte sua è sottoposta a barriere doganali solo del 15%?
Dazi USA : la Svizzera prova a giocarsi le ultime carte
La presidente della Confederazione Keller-Sutter e il ministro dell’economia Parmelin sono volati martedì a Washington per cercare di trovare un accordo più favorevole sui dazi doganali
