La televisione svizzera per l’Italia
Attualità
Qui Svizzera

Seco: “Non prevediamo un aumento massiccio di richieste di lavoro ridotto”

Il responsabile della Direzione del lavoro della SECO Jérôme Cosandey.
Il responsabile della Direzione del lavoro della SECO Jérôme Cosandey. Keystone-SDA

La Segreteria di Stato dell'economia (Seco) non prevede a breve termine un aumento massiccio delle richieste di lavoro ridotto a causa dei dazi doganali al 39% decisi dagli Stati Uniti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti
Keystone-ATS

Le aziende elvetiche hanno presentato alla Seco in luglio domande di indennità per circa 25’000 impieghi, ha indicato oggi in una conferenza stampa il responsabile della Direzione del lavoro Jérôme Cosandey. Si tratta di un numero nettamente inferiore rispetto a marzo, quando le istanze interessavano circa 37’000 impieghi. L’esperienza mostra che circa la metà delle richieste preliminari si tramuta poi in effettiva disoccupazione parziale.

È possibile che, con l’introduzione delle tariffe americane, le domande aumentino nuovamente: l’esperto non prevede però “un’esplosione” delle cifre. L’incertezza legata alle barriere doganali porterà comunque sicuramente le aziende a rinviare le decisioni di investimento e a limitare le assunzioni di personale.

In primavera il Consiglio federale ha esteso la durata massima delle indennità di lavoro ridotto da 12 a 18 mesi. Inoltre ha espressamente riconosciuto i dazi statunitensi come motivo per ricevere i compensi. Finora una richiesta su dieci si riferisce a tale motivo, ha affermato Cosandey. A suo avviso il lavoro ridotto si conferma un buon ammortizzatore del mercato del lavoro.

Nel complesso la Seco vede all’orizzonte un aumento della disoccupazione e mantiene i suoi scenari: nelle ultime previsioni economiche di giugno gli economisti bernesi hanno ipotizzato un tasso di disoccupazione medio del 2,9% per il 2025. In uno scenario con dazi americani elevati la disoccupazione in Svizzera salirebbe al 3,5% nel 2026, mentre con tariffe più moderate il tasso dovrebbe progredire al 3,2%.

Attualità

scuola

Altri sviluppi

Assenteismo scolastico, un fenomeno in crescita in Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al Lunghi periodi di assenteismo da scuola senza validi motivi danneggiano lo sviluppo psichico dei giovani, pregiudicando anche la loro formazione futura.

Di più Assenteismo scolastico, un fenomeno in crescita in Svizzera
Posta svizzera.

Altri sviluppi

Mister Prezzi limita gli aumenti tariffari richiesti dalla Posta

Questo contenuto è stato pubblicato al I prezzi delle lettere inviate come posta A e B e dei pacchi Priority non subiranno aumenti il prossimo anno. La maggior parte dei rincari richiesti dalla Posta non saranno applicati nel 2026, ha annunciato oggi Mister Prezzi.

Di più Mister Prezzi limita gli aumenti tariffari richiesti dalla Posta
piloti

Altri sviluppi

Swiss ha reso accessibili informazioni sui piloti

Questo contenuto è stato pubblicato al La compagnia aerea Swiss ha reso accessibili per sbaglio dati sensibili relativi alle valutazioni dei piloti a persone non autorizzate: la causa è da ricercare in un errore interno nell'archiviazione delle informazioni, ha indicato oggi la società.

Di più Swiss ha reso accessibili informazioni sui piloti
posta svizzera

Altri sviluppi

Posta, forti critiche ad alcuni aspetti della revisione dell’ordinanza

Questo contenuto è stato pubblicato al L'ordinanza sulle poste contiene aspetti problematici: non piacciono la maggiore flessibilità nella consegna a domicilio di lettere, nonché l'obbligo di recapitare gli invii non più in ogni casa abitata ma solo negli insediamenti abitati tutto l'anno.

Di più Posta, forti critiche ad alcuni aspetti della revisione dell’ordinanza
Thomas Matte

Altri sviluppi

L’FC Zurigo denuncia un parlamentare UDC per le sue accuse di discriminazione

Questo contenuto è stato pubblicato al La squadra di calcio ha denunciato penalmente il consigliere nazionale Thomas Matter. Il Motivo? Aver rinfacciato al club sportivo, con un video su TikTok, di discriminare i giovani talenti di nazionalità svizzera.

Di più L’FC Zurigo denuncia un parlamentare UDC per le sue accuse di discriminazione
id-e

Altri sviluppi

Il comitato contrario sostiene che la legge sull’identità elettronica apra la strada ad abusi

Questo contenuto è stato pubblicato al La legge sull'identità elettronica (Legge sull'Id-e, LIdE) pone le basi per l'utilizzo commerciale dei dati dei passaporti svizzeri da parte delle grandi aziende tecnologiche e non protegge abbastanza le informazioni personali riguardanti i cittadini.

Di più Il comitato contrario sostiene che la legge sull’identità elettronica apra la strada ad abusi

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.

Per saperne di più
uomo e donna

Altri sviluppi

Dazi USA: Parmelin e Keller-Sutter rientrano a mani vuote

Questo contenuto è stato pubblicato al Il viaggio dei due consiglieri federali a Washington si è concluso con un nulla di fatto. Da oggi scatta il dazio del 39% sui prodotti svizzeri esportati negli Stati Uniti voluti dall’amministrazione Trump. 

Di più Dazi USA: Parmelin e Keller-Sutter rientrano a mani vuote
industria

Altri sviluppi

Dazi contro la Svizzera, ne approfitterà l’industria tedesca?

Questo contenuto è stato pubblicato al Ad approfittare in larga misura dei dazi del 39% contro la Svizzera decisi dal presidente americano Donald Trump potrebbe essere l'industria tedesca, che da parte sua è sottoposta a barriere doganali solo del 15%?

Di più Dazi contro la Svizzera, ne approfitterà l’industria tedesca?
medicinali

Altri sviluppi

Dazi USA : la Svizzera prova a giocarsi le ultime carte 

Questo contenuto è stato pubblicato al La presidente della Confederazione Keller-Sutter e il ministro dell’economia Parmelin sono volati martedì a Washington per cercare di trovare un accordo più favorevole sui dazi doganali

Di più Dazi USA : la Svizzera prova a giocarsi le ultime carte 

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR