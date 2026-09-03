Scoperto mezzo milione di sigarette non dichiarate all’aeroporto di Zurigo

Aeroporto di Zurigo: doganieri scoprono mezzo milione di sigarette Keystone-SDA

Un carico di mobili per computer proveniente da Dubai ha permesso di scoprire all'aeroporto di Zurigo un contrabbando di oltre mezzo milione di sigarette non dichiarate.

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Keystone-ATS

Oltre mezzo milione di sigarette non dichiarate sono state scoperte alla fine di luglio nel settore merci dell’aeroporto di Zurigo. Le stecche erano nascoste in una spedizione di mobili per computer.

Controllando un ordine proveniente da Dubai (Emirati Arabi Uniti) e destinato alla Gran Bretagna, i doganieri dello scalo zurighese hanno constatato che la merce dichiarata come mobili per computer conteneva in realtà 2’920 stecche di sigarette, si legge in una nota diffusa giovedì dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

Quest’ultimo ha sequestrato e distrutto le 584’000 sigarette non dichiarate e ha aperto un’inchiesta penale, viene ancora precisato. L’importo dei dazi doganali non pagati ammonta a 4’000 franchi, quello dell’imposta sul tabacco e dell’IVA rispettivamente a 120’000 e 17’000 franchi, precisa il comunicato.

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