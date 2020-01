Giovedì pomeriggio due sciatori si sono scontrati nel comprensorio sciistico di Corviglia a St. Moritz. Un uomo è morto, mentre il secondo è rimasto ferito leggermente. Lo sportivo finito in ospedale è ticinese, come confermato dalla polizia cantonale retica.

Morto uno sciatore tedesco sulle piste di St. Moritz 02 gennaio 2020 - 20:13 Uno sciatore tedesco di 57 anni è morto giovedì pomeriggio sulle piste del Corviglia, a St. Moritz, dopo essersi scontrato con un ticinese di 52 anni. La polizia cerca testimoni. Giovedì pomeriggio due sciatori si sono scontrati nel comprensorio sciistico di Corviglia a St. Moritz. Un uomo è morto, mentre il secondo è rimasto ferito leggermente. Lo sportivo finito in ospedale è ticinese, come confermato dalla polizia cantonale retica. La collisione tra i due sciatori è avvenuta alle 13.10 in un pendio situato a ovest della stazione montana di Corviglia a 2’500 metri di quota. La persona deceduta, un turista tedesco di 57 anni, è volata oltre il bordo del pendio a causa dell’impatto. Nonostante i soccorsi e i tentativi di rianimazione, l'uomo è morto sul posto. Il ferito ticinese, un 52enne, è stato trasferito all'ospedale di Samedan con l'elicottero. Le autorità sono alla ricerca di testimoni che devono contattare il posto di polizia di St. Moritz (+41 81 257 76 80).