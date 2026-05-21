Scolari svizzeri possono migliorare in lettura e matematica

Scolari svizzeri possono migliorare in lettura e matematica Keystone-SDA

Pur evidenziando un buon livello nella comprensione orale, un'indagine nazionale sulle competenze degli allievi di seconda elementare segnala la necessità di migliorare l'apprendimento in lettura e matematica, dove gli obiettivi non vengono raggiunti da oltre il 20% dei bambini e delle bambine.

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Keystone-ATS

Per quanto riguarda la lettura e la matematica, le bambine e i bambini della seconda elementare hanno ancora margini di miglioramento. È quanto emerge da un nuovo studio commissionato dai Cantoni. La Conferenza dei direttori della pubblica educazione (CDPE) definisce i risultati moderatamente soddisfacenti.

Nella lettura nella lingua d’istruzione, il 79% degli allievi e delle allieve ha raggiunto gli obiettivi formativi nazionali, emerge dall’indagine dell’Università di Berna pubblicata giovedì. In matematica la percentuale è del 76%.

Il servizio del TG 12.30 della RSI del 21 maggio 2026:

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Le e i partecipanti hanno ottenuto risultati migliori nella comprensione orale nella lingua principale. In questo ambito, in media l’87% ha raggiunto gli obiettivi formativi. Nel complesso, i risultati hanno dimostrato che i Cantoni stanno procedendo in modo armonizzato, ha scritto la CDPE.

L’indagine si riferisce al 2024 e ha coinvolto 20’000 allievi e allieve in circa 1’150 scuole. Le prossime indagini si terranno nel 2028 e nel 2031.

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