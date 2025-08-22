Sciopero del personale di terra potrebbe causare cancellazioni di voli allo scalo di Zurigo
Lo sciopero del personale della società di servizi di assistenza a terra Airline Assistance Switzerland (AAS) a Zurigo, indetto contro la chiusura dell’attività e l’assenza di un piano sociale, rischia di compromettere la gestione di 35 voli.
Keystone-ATS
I e le dipendenti della società di servizi di assistenza a terra Airline Assistance Switzerland (AAS) presso l’aeroporto di Zurigo hanno indetto uno sciopero per venerdì pomeriggio. Ciò potrebbe causare cancellazioni di voli.
L’ufficio media dello scalo zurighese ha confermato all’agenzia di stampa Keystone-ATS, un’informazione in tal senso riportata dal “Blick”. Stando al quotidiano svizzerotedesco, l’aeroporto è a conoscenza dei piani di sciopero del sindacato e dei dipendenti di AAS, che dovrebbe iniziare alle 14.00.
Secondo l’aeroporto, AAS fornisce servizi di assistenza a terra, tra l’altro, alle compagnie aeree Chair, Air Serbia, Eurowings, Pegasus, Lot, Air Cairo, Air Montenegro e GP Aviation. Dalle ore 14 fino alla chiusura, l’AAS dovrebbe gestire complessivamente 35 voli.
Questa mattina, secondo lo scalo, non era ancora chiaro quali voli sarebbero stati interessati dallo sciopero. I passeggeri saranno informati direttamente dalle compagnie aeree.
Il personale di AAS ha avviato una procedura di consultazione più di due settimane fa dopo che l’azienda ha annunciato di voler cessare l’attività a Zurigo, ha precisato il sindacato dei servizi pubblici SSP-VPOD. Oltre 200 dipendenti potrebbero perdere il posto di lavoro. Secondo il sindacato, AAS ha finora rifiutato di negoziare un piano sociale equo.
