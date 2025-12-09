Lo Sciopero delle donne non ha automaticamente diritto a Piazza federale
La richiesta di riservare in modo permanente la Piazza federale per lo Sciopero delle donne del 14 giugno è stata respinta dal Municipio di Berna.
Il Municipio di Berna non vuole riservare la Piazza federale in maniera fissa tutti i 14 giugno per lo Sciopero delle donne. Ha respinto un postulato in tal senso di Alleanza verde.
Secondo gli autori del testo, una prenotazione permanente permetterebbe a Berna di eliminare gli ostacoli amministrativi al movimento di protesta. La città farebbe così un passo importante in materia di eguaglianze.
L’Esecutivo riconosce l’importanza della data, si legge nella risposta, ma non verranno create regole ad hoc. Esistono altre manifestazioni legate a una data e nessuna di queste ha una riservazione automatica degli spazi necessari, viene argomentato. Le rivendicazioni dello Sciopero delle donne continueranno a essere considerate nel processo d’autorizzazione.
