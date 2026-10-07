Il vicepresidente di Swiss Ski lascia le sue funzioni dopo la sospensione

Schmidhalter lascia le sue funzioni dopo sospensione Keystone-SDA

A seguito di un rinvio a giudizio per frode e amministrazione infedele legato a una sua precedente attività, il vicepresidente di Swiss Ski Claude-Alain Schmidhalter è stato temporaneamente sospeso dalle sue funzioni.

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Keystone-ATS

Il vicepresidente di Swiss Ski e presidente del comitato organizzativo dei Campionati mondiali di sci alpino del 2027 a Crans-Montana (Vallese) Claude-Alain Schmidhalter è stato temporaneamente sollevato da queste funzioni in seguito a un procedimento penale a suo carico.

Lo hanno deciso la presidenza della Federazione svizzera di sci e il comitato direttivo dei Campionati mondiali, si legge in un comunicato diramato mercoledì. La presidenza di Crans-Montana 2027 sarà assunta ad interim dal vice Sébastien Rey, rappresentante dell’Associazione di comuni di Crans-Montana, e da Diego Züger, co-direttore di Swiss Ski, entrambi membri del comitato direttivo.

La decisione segue il rinvio a giudizio di Schmidhalter – così come di un suo complice – da parte del Ministero pubblico vallesano, che lo accusa di frode e amministrazione infedele in relazione alla gestione di una società di ingegneria con sede in Alto Vallese di cui era comproprietario.

Schmidhalter e il suo ex socio avevano concordato un indennizzo in caso di pensionamento, da versare da parte di chi fosse rimasto unico titolare della società. Un pagamento è effettivamente avvenuto, secondo la procura, ma è stato inferiore al dovuto. Stando all’accusa, per evitare di versare l’intero importo, gli imputati avrebbero ridotto gli utili dell’azienda trasferendoli a un’altra società. Il socio andato in pensione avrebbe così subito un danno di oltre 300’000 franchi.

Nella nota viene sottolineato che il procedimento non ha nessun nesso con le cariche ricoperte da Schmidhalter nella presidenza di Swiss Ski e del comitato direttivo dei Campionati mondiali. La sospensione durerà fino alla pronuncia della sentenza del Tribunale distrettuale di Briga-Glis; il processo si terrà il 27 ottobre.

Nelle sue due funzioni “Schmidhalter ha svolto per anni un lavoro eccellente e impeccabile”, affermano nel comunicato il presidente di Swiss-Ski Peter Barandun e il vicepresidente di Crans-Montana 2027 Sébastien Rey. La decisione mira a salvaguardare l’integrità e la capacità operativa delle due organizzazioni.

Stando all’atto d’accusa la procura chiederà una pena di 23 mesi di detenzione sospesi, una multa di 10’000 franchi e un risarcimento di 55’000 franchi a favore della vittima. Nella nota viene riferito che Schmidhalter respinge con fermezza le accuse mosse nei suoi confronti e afferma di attendere con fiducia l’udienza in tribunale.

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