Schindler, beneficio netto in aumento nel 2025

Nessuna sorpresa: rispettate le attese del mercato. Keystone-SDA

Nonostante un calo del fatturato in franchi dovuto a cambi sfavorevoli, il produttore di ascensori Schindler ha concluso l'anno con un utile netto in crescita del 6,2% a 1.073 milioni, confermando la sua ripresa operativa.

2 minuti

Keystone-ATS

Beneficio netto di 1’073 milioni di franchi per il fabbricante lucernese di ascensori e scale mobili Schindler. Si tratta di un aumento del 6,2% su un anno, in linea con le attese del mercato. L’azienda ha comunicato mercoledì il suo rapporto annuale, rallegrandosi di aver concluso la sua ripresa sul piano operativo.

L’utile operativo (Ebit) è incrementato del 9,3% fino a 1’384 milioni, per un margine relativo del 12,6%, in aumento di 1,3 punti percentuali su base annua. Il margine rettificato si attesta al 13,3%.

Gli ordini in entrata hanno toccato gli 11,31 miliardi (-0,9% su un anno), mentre la cifra d’affari per il 2025 è calata del 2,6% a 10,95 miliardi. Tuttavia in valute locali l’evoluzione rappresenta una crescita rispettivamente del 3,1% e dell’1,3%.

Per quanto riguarda i nuovi contratti, la domanda cinese di nuovi impianti è ancora in calo, ma il segmento Modernizzazione e Servizi è in crescita Il grande mercato asiatico è inoltre l’unico a non aver contribuito alla crescita dei ricavi.

A fine dicembre il libro delle commesse registrava pertanto 7,81 miliardi, per un calo del 5,9% sull’anno, a causa di cambi sfavorevoli. In valute locali infatti si è registrato un aumento pari all’1,2%.

Il flusso di liquidità derivante dall’attività operativa è calato del 7% per attestarsi a 1,49 miliardi.

Gli azionisti riceveranno pertanto un dividendo stabile a 6,00 franchi ad azione, a cui si aggiungerà un versamento di straordinario di 0,80 franchi per titolo.

I risultato sono complessivamente in linea con le previsioni di consenso dell’agenzia economica AWP.

Per il 2026, salvo eventi imprevisti, Schindler punta a una progressione della cifra d’affari in valute locali al 5%. Il margine Ebit dovrebbe invece attestarsi al 13%.

Nel rapporto si legge infine che il Consiglio d’amministrazione ha concesso una deroga dal limite d’anzianità per il suo presidente onorario Alfred Schindler, che potrà così svolgere un cinquantesimo e ultimo mandato. Anche tutti gli altri membri dell’organo di sorveglianza si candidano per la propria successione in vista dell’assemblea generale ordinaria del 24 marzo.

