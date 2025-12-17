Scarse le possibilità di avere un bianco Natale
Le previsioni di MeteoSvizzera escludono un Natale con la neve in pianura, annunciando invece tempo soleggiato in montagna e temperature miti.
Gli amanti della tradizionale atmosfera natalizia dovranno mettersi il cuore in pace: un 25 dicembre imbiancato sarà praticamente impossibile, perlomeno in pianura. Lo ha comunica martedì l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera), secondo cui non vi saranno nevicate significative durante le festività.
Al di sotto dei 1’000 metri di quota non è prevista neve durante il periodo natalizio, ha riferito MeteoSvizzera a Keystone-ATS. In ogni caso, secondo le previsioni attuali in montagna il tempo sarà prevalentemente soleggiato.
Altri sviluppi
La bise, un fenomeno meteorologico tipicamente svizzero
Al nord delle Alpi, MeteoSvizzera prevede in pianura la formazione di nebbia, accompagnata occasionalmente dalla bise. Le temperature massime dovrebbero oscillare tra 1 e 6 gradi, mentre al sud potrebbero spingersi fino ai 10 gradi.
Agli appassionati dei Natali innevati non resta che aggrapparsi alla speranza di un cambio di condizioni in extremis nei prossimi nove giorni: come sempre, ricorda infatti MeteoSvizzea, non è ancora possibile formulare previsioni definitive con così largo preavviso.
Articoli più popolari
I più discussi
In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.