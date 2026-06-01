L’assoluzione dell’ex dirigente di Credit Suisse Lara Warner in appello

Scandalo Mozambico, ricorso contro assoluzione ex dirigente CS Keystone-SDA

L'assoluzione di Lara Warner, ex manager di Credit Suisse, è stata impugnata dal Dipartimento federale delle finanze, che intende proseguire l'azione legale per la sua presunta omissione di segnalazione in un caso legato allo scandalo del Mozambico.

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Keystone-ATS

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha presentato ricorso contro l’assoluzione della ex responsabile della conformità di Credit Suisse (CS), Lara Warner, nell’ambito del cosiddetto scandalo del Mozambico. Lo ha indicato all’agenzia AWP un portavoce confermando una notizia pubblicata dalla SonntagsZeitung.

“Di più non diciamo”, ha aggiunto l’addetto stampa. La settimana scorsa il Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona aveva archiviato il procedimento a carico dell’ex manager per intervenuta prescrizione. I giudici avevano di conseguenza stralciato la multa da 100’000 franchi inflitta nel marzo 2025 dal DFF. Ora sul tema dovrà quindi esprimersi la corte dei reclami penali del TPF.

Bonifico da 7,8 milioni di dollari non segnalato

Il caso risale al marzo 2016. Secondo l’accusa Warner, in quanto responsabile della conformità di CS, aveva omesso di segnalare un bonifico di 7,8 milioni di dollari. La somma era confluita dal ministero delle finanze del Mozambico su un conto Credit Suisse con sede in Svizzera. Il denaro proveniva verosimilmente da prestiti concessi a imprese statali mozambicane e sarebbe stato “di origine delittuosa”, secondo il DFF.

Il cosiddetto scandalo del Mozambico ha preso avvio nel 2013 e riguarda i prestiti concessi al paese da Credit Suisse per un ammontare di 2 miliardi di franchi, all’insaputa del parlamento locale e del Fondo monetario internazionale. Il denaro doveva servire a pagare la costruzione di una flotta per la pesca del tonno: gran parte dei soldi è però finita nelle tasche di funzionari corrotti.

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