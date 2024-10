Sandoz: “Lavoriamo già ai generici per i nuovi farmaci anti-obesità”

Il CEO di Sandoz Richard Saynor. Keystone-SDA

I brevetti per alcuni dei nuovi farmaci contro l'obesità stanno per scadere e il gigante svizzero Sandoz ha fatto sapere che sta già lavorando sui generici, che costeranno meno.

Keystone-ATS

Il gigante dei generici Sandoz sta già lavorando a versioni alternative dei nuovi farmaci anti-obesità che stanno procurando lauti guadagni alle case farmaceutiche proprietarie dei preparati originali.

“Stiamo sviluppando prodotti per sei degli otto medicamenti approvati in questo momento”, afferma il CEO Richard Saynor in un’intervista pubblicata mercoledì dalla Handelszeitung.

I primi brevetti per il principio attivo di Wegovy, il medicinale per il diabete e la perdita di peso della multinazionale danese Novo Nordisk, scadranno in Brasile e in Canada nel 2026. “Quest’ultimo è il secondo mercato mondiale per il farmaco”, afferma Saynor. Le cose decolleranno poi davvero dopo il 2030, quando i prodotti potranno diventare generici negli Stati Uniti e in Europa.

È difficile dire quanto sarà grande la quota di questo mercato per i produttori di generici. “Due anni or sono non si parlava nemmeno di questi prodotti”, ha puntualizzato il dirigente di nazionalità inglese, aggiungendo di non aver mai vissuto un’esperienza analoga in 35 anni di attività. “A mio avviso il fattore decisivo sarà il comportamento di coloro che dovranno pagare i medicamenti e della concorrenza, nonché la misura in cui i produttori originali abbasseranno i loro prezzi”.