Sandoz continua la sua crescita nel 2025 grazie ai biosimilari
Grazie soprattutto alla forte crescita dei biosimilari, Sandoz ha chiuso il 2025 con un fatturato di 11,1 miliardi di dollari, in aumento del 7%, e prevede di mantenere un ritmo di sviluppo simile anche per l'anno in corso.
Sandoz ha continuato a crescere nel 2025, soddisfacendo le proprie aspettative e quelle degli analisti. Al fatturato del gruppo, attestatosi a 11,1 miliardi di dollari e in crescita del 7,0% (+5% a tassi di cambio costante) su base annua, hanno contribuito per il 30% i biosimilari. Lo ha comunicato mercoledì lo specialista dei farmaci generici, aggiungendo che nell’anno in corso la crescita dovrebbe proseguire a un ritmo simile.
Delle due divisioni dell’azienda farmaceutica basilese, quella dei generici ha contribuito con 7,8 miliardi di dollari al fatturato complessivo, registrando una crescita del 2% a tassi di cambio costanti. I ricavi sono aumentati leggermente in quasi tutte le regioni. In Nord America, a causa della forte concorrenza, sono rimasti allo stesso livello dell’anno precedente, indica la nota.
Il settore dei biosimilari ha realizzato un fatturato di 3,3 miliardi (+13% a tasso di cambio costanti). Complessivamente, come detto, i biosimilari hanno contribuito per il 30% al giro d’affari del gruppo, consentendo a Sandoz di raggiungere già uno dei suoi obiettivi a medio termine.
Sandoz ha registrato un utile operativo core (Core Ebitda) di 2,4 miliardi di dollari (+14%). Il margine corrispondente è stato del 21,7%, rispetto al 20,1% dell’anno precedente. L’utile netto di base è stato di 1,6 miliardi di dollari, con un aumento di oltre un terzo rispetto al 2024.
Per l’anno in corso, l’azienda prevede una crescita simile a quella registrata finora: il fatturato netto dovrebbe crescere in una percentuale compresa tra il 5% e il 9% e il margine Ebitda core dovrebbe aumentare di circa 100 punti base nel 2026.
