Fine settimana di code al tunnel del San Gottardo

San Gottardo: coda di 12 chilometri al portale nord Keystone-SDA

Le partenze per le vacanze estive in Svizzera, Germania e Paesi Bassi hanno causato un fine settimana di traffico eccezionale sull'asse del San Gottardo, con code che hanno raggiunto i 20 chilometri.

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Keystone-ATS

È stato un fine settimana di traffico intenso sull’asse autostradale del San Gottardo in concomitanza delle vacanze estive, non solo in Svizzera, ma anche in Germania e Paesi Bassi.

Dopo il picco di colonne di veicoli lunghe 20 chilometri (con tempi di attesa fino a tre ore e 20 minuti) registrato sabato davanti al portale nord della galleria, domenica poco prima di mezzogiorno le code tra Erstfeld e Göschenen (canton Uri) hanno raggiunto i 12 chilometri con tempi di attesa fino a due ore, ha comunicato il Touring Club Svizzero (TCS).

Quest’ultimo, come sempre capita in caso di traffico intenso, raccomanda ai viaggiatori di cercare di evitare l’asse del San Gottardo, preferendogli la deviazione tramite la A13 del San Bernardino (canton Grigioni).

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