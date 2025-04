San Gottardo, il 60% della popolazione svizzera vuole più corsie aperte nel nuovo tunnel

Una maggioranza della popolazione vorrebbe un aumento delle corsie nella nuova canna della galleria del San Gottardo, almeno in caso di traffico intenso.

Il secondo tunnel autostradale del San Gottardo, attualmente in costruzione, dovrebbe poter essere aperto a due corsie in caso di traffico intenso, garantendo così un passaggio più agevole ai veicoli e diminuendo nel contempo le code. L’idea è sostenuta dal 60% degli svizzeri, stando a un sondaggio pubblicato giovedì dal Blick, mentre il 36% è contrario il 4% non si esprime.

Questo orientamento andrebbe contro la decisione popolare del 2016, quando il popolo aveva sì approvato una seconda canna, ma con la condizione che a opere finite nelle due gallerie venisse usata complessivamente solo una corsia verso nord e una verso sud. Il “liberi tutti” al San Gottardo – la rinuncia cioè a quello che oggi è una sorta di tappo di dosaggio in periodi come la Pasqua – potrebbe inoltre creare apprensioni altrove, in particolare nel Sottoceneri, già alle prese con una viabilità spesso da incubo.

Riguardo al rilevamento demoscopico la stessa Sotomo, la società che ha interpellato la popolazione, frena gli entusiasmi di chi accarezza il sogno di un San Gottardo a quattro corsie. “In una campagna di votazione le cose possono cambiare rapidamente”, spiega la politologa Lisa Frisch in dichiarazioni al quotidiano zurighese. Questo perché le contro-argomentazioni – come la protezione delle Alpi o il fatto che un’apertura maggiore aumenterebbe ulteriormente i volumi di traffico – potrebbero diventare più importanti.

Interessante è comunque il fatto che l’idea di corsie supplementari seduce a destra (74% di favorevoli fra i simpatizzanti PLR, 73% fra gli UDC), come pure il Centro (65%) e trova sostegno non indifferente anche a sinistra (49% PS, 22% Verdi).

In generale la maggioranza dei quasi 3000 svizzeri interrogati è inoltre favorevole, con il 67% di sì, a rendere la vignetta autostradale più cara per gli stranieri. “Probabilmente è un voto a favore del fatto che la Confederazione non sia un paese di transito”, commenta Frisch.

Gli interpellati si oppongono per contro (70%) a rendere il passo del San Gottardo transitabile anche in inverno. “Per molti il progetto sembra essere associato a costi elevati e a pochi benefici”, chiosa la 33enne.

Durante il periodo pasquale molti rimarranno comunque a casa. Chi si sposterà di più saranno i sostenitori dei Verdi: il 44% prevede un viaggio (29% con il mezzo pubblico, 14% con l’auto e l’1% con l’aereo), seguiti da coloro che votano PLR (36%). Più “domestici” si rivelano essere i sostenitori di UDC (22%), Centro (22%) e PS (21%).

