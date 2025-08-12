Salvati finora 6’500 caprioli dallo sfalcio grazie ai droni, un record

Altri sviluppi Il Covid non ha ridotto la sopravvivenza al cancro in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al La pandemia di coronavirus non ha influito sulle possibilità di sopravvivenza dei pazienti oncologici in Svizzera. Secondo un nuovo studio, al contrario di quanto osservato all'estero, le diagnosi non hanno subito ritardi rilevanti ai fini della prognosi. Di più Il Covid non ha ridotto la sopravvivenza al cancro in Svizzera

Altri sviluppi Nel 55% delle famiglie si litiga per il tempo passato dai bambini sugli schermi Questo contenuto è stato pubblicato al Il tempo concesso sugli schermi ai bambini è motivo di litigi nel 55% delle famiglie in Svizzera. Il 46% dei genitori trova difficile far rispettare i limiti definiti e il 51% ha difficoltà nell'impedire l'accesso a determinate app o piattaforme. Di più Nel 55% delle famiglie si litiga per il tempo passato dai bambini sugli schermi

Altri sviluppi Dazi USA, Ignazio Cassis punta a nuovo round negoziale Questo contenuto è stato pubblicato al Dopo una pausa di riflessione, sarà necessario un secondo round di negoziati con gli Stati Uniti sui dazi doganali: lo ha dichiarato oggi il capo del DFAE Ignazio Cassis, a margine di un incontro con il ministro degli esteri del Regno Unito David Lammy a Locarno. Di più Dazi USA, Ignazio Cassis punta a nuovo round negoziale

Altri sviluppi “Premio Locarno Città della Pace” al regista Mohammad Rasoulof Questo contenuto è stato pubblicato al Il primo "Premio Locarno Città della Pace" è stato consegnato lunedì al regista iraniano Mohammad Rasoulof. Lo ha annunciato in una nota il Locarno Film Festival, che ha conferito il nuovo riconoscimento in occasione dei 100 anni dal Patto di Locarno. Di più “Premio Locarno Città della Pace” al regista Mohammad Rasoulof

Altri sviluppi Deficit di 750 milioni nel 2024 per gli ospedali svizzeri Questo contenuto è stato pubblicato al Nel 2024 gli ospedali svizzeri hanno registrato una perdita complessiva di 750 milioni di franchi. Nonostante l'aumento del fatturato e delle tariffe, più della metà ha dovuto fare i conti con risultati operativi negativi al netto degli ammortamenti. Di più Deficit di 750 milioni nel 2024 per gli ospedali svizzeri

Altri sviluppi Nestlé Waters respinge le insinuazioni sulla presenza di microplastiche nelle sue acque Questo contenuto è stato pubblicato al Dopo rivelazioni del sito francese Mediapart, secondo cui le acque Contrex e Hépar sarebbero contaminate da microplastiche, Nestlé Waters prende posizione e respinge con vigore le affermazioni. Di più Nestlé Waters respinge le insinuazioni sulla presenza di microplastiche nelle sue acque

Altri sviluppi Il consumo di prodotti biologici si stabilizza nel 2024 Questo contenuto è stato pubblicato al Dopo la crescita registrata nel 2023, il consumo di prodotti biologici si è stabilizzato nel 2024. Di più Il consumo di prodotti biologici si stabilizza nel 2024

Altri sviluppi Moutier si prepara al passaggio al Giura con guida, hotline e sportello unico Questo contenuto è stato pubblicato al Le autorità di Moutier e del Canton Giura istituiscono una guida, una hotline telefonica e uno sportello unico per la popolazione della cittadina. L'obiettivo è garantire una transizione agevolata nell'ambito del cambio di appartenenza cantonale. Di più Moutier si prepara al passaggio al Giura con guida, hotline e sportello unico

Altri sviluppi Aviazione, “Va negoziata un’esenzione dai dazi con gli USA” Questo contenuto è stato pubblicato al È probabile che l'UE e il Regno Unito ottengano una deroga dai dazi americani. È quanto affermato da Hansueli Loosli, presidente del Cda di Pilatus, che chiede alla politica di negoziare rapidamente un'esenzione doganale per l'aviazione civile svizzera. Di più Aviazione, “Va negoziata un’esenzione dai dazi con gli USA”