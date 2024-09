Salvataggio di derrate alimentari, Ticino al 21esimo posto

Basilea Città resta nel 2024 il cantone più impegnato nel salvataggio delle derrate alimentari, piazzandosi davanti a Zurigo. Il Ticino è solo al 21esimo posto nella classifica "Too Goo To Go" e poco meglio fanno i Grigioni, al 18esimo posto.

Oggi, giovedì, per il secondo anno consecutivo, l’impresa di origine danese Too Good To Go ha pubblicato la classifica dei cantoni più virtuosi nell’evitare lo spreco di cibo, responsabile di oltre il 10% dei gas a effetto serra nel mondo.

Too Good To Go ha esaminato i dati relativi ai panieri di cibo a sorpresa salvati e ha calcolato, in funzione al numero di abitanti, quali cantoni hanno salvato più alimenti che altrimenti sarebbero finiti nella spazzatura.

Sul podio, oltre ai già citati Basilea Città e Zurigo, si piazza Argovia. A livello romando la miglior posizione è occupata da Vaud, al quinti posto. I tre cantoni peggiori sono invece Nidvaldo (24esimo), Glarona (25esimo) e Uri (26esimo).

Questa domenica, 29 settembre, è la Giornata internazionale della consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari. La manifestazione vuole provocare una presa di coscienza sulla tematica e proporre soluzioni.