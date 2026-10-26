Nel 2026 i salari effettivi salgono dello 0,5%, quelli minimi dello 0,8%

Salari effettivi +0,5%, minimi +0,8% nel 2026 Keystone-SDA

Secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica, in Svizzera i salari effettivi e minimi sono cresciuti moderatamente nel 2026, ma l'aumento del potere d'acquisto sarà probabilmente annullato dall'inflazione.

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Keystone-ATS

I salari effettivi e quelli minimi in Svizzera sono aumentati in media rispettivamente dello 0,5 e dello 0,8% per il 2026. Lo ha comunicato lunedì l’Ufficio federale di statistica (UST), basandosi sugli accordi nei principali contratti collettivi di lavoro (CCL).

L’aumento medio dello 0,5% per i salari effettivi, concordato dalle parti sociali nei principali CCL, è stato ripartito per lo 0,3% a titolo individuale e per lo 0,2% a titolo collettivo. Secondo le previsioni di rincaro per il 2026 (+0,6%), i salari reali nei settori convenzionali non dovrebbero registrare un aumento quest’anno. Gli accordi sui salari effettivi riguardano poco meno di 700’000 persone.

Nel dettaglio, l’incremento dei salari effettivi è stato dello 0,2% nel settore secondario e dello 0,8% nel terziario. Tra le sezioni economiche, gli adeguamenti maggiori si sono registrati in Trasporto e magazzinaggio (+1,2%), Attività finanziarie e assicurative (+1%) e Attività professionali, scientifiche e tecniche (+0,8%). L’Industria manifatturiera e l’Edilizia hanno visto aumenti più contenuti, rispettivamente dello 0,3% e dello 0,2%.

Per quanto riguarda i salari minimi, l’aumento medio dello 0,8% nel 2026 segue incrementi dell’1% nel 2025 e del 2% nel 2024. Più di 1,85 milioni di persone sono tutelate da un CCL che include clausole normative sui salari minimi e per le quali sono stati conclusi accordi.

Gli aumenti dei salari minimi hanno mostrato variazioni settoriali: +0,3% nel settore secondario e +0,8% in quello terziario. Tra i settori, spiccano le Attività non classificabili (impiegati commerciali e personale di vendita) con +2,3%, seguite da Attività finanziarie e assicurative (+1,8%) e Altre attività di servizi (+1,5%). Gli incrementi più bassi si sono avuti in Attività manifatturiere (+0,1%) e Servizi di alloggio e di ristorazione (+0,2%).

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