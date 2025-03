Sabato eclissi solare parziale visibile in Svizzera

Spettacolo particolare sabato prossimo nei cieli svizzeri: sarà infatti visibile un'eclissi solare parziale.

La copertura della nostra stella si vedrà prima a ovest e poi a est: a Ginevra l’appuntamento è previsto per le 11:14, a Berna per le 11:17 e a Coira alle 11:22. L’apice dell’evento – che durerà in totale circa 90 minuti – sarà fra le 12:02 e le 12:07.

Come sempre, gli esperti invitano alla prudenza: per evitare danni alla vista non bisogna in alcun caso guardare direttamente il sole, scrive la Società astronomica svizzera in uno scritto pubblicato per l’occasione.

Al mondo ci sono circa fra le due e le cinque eclissi all’anno, ma solitamente sono visibili solo da alcuni punti del pianeta. La prossima eclissi totale in Svizzera è prevista per il 3 settembre 2081.