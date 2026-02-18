Russia, a Ginevra “negoziati conclusi, difficili ma professionali”

La conclusione dei negoziati trilaterali a Ginevra ha visto le delegazioni russa e ucraina parlare di colloqui difficili ma sostanziali, in contrasto con il presidente Zelensky che ha accusato Mosca di voler deliberatamente rallentare il processo.

I negoziati trilaterali a Ginevra tra Ucraina, Russia e USA si sono conclusi. Lo ha detto il capo delegazione russo Vladimir Medinsky, affermando che i colloqui sono stati “difficili, ma professionali” e dicendo che una nuova tornata dovrebbe tenersi a breve.

Da parte sua il capo della delegazione ucraina a Ginevra, Rustem Umerov, ha dichiarato che le trattative appena concluse sono state “sostanziali e che sono state chiarite diverse questioni”. Umerov ha aggiunto che ci sono stati progressi e che l’obiettivo dell’Ucraina rimane una pace giusta e sostenibile.

I negoziati “sono stati molto lunghi ieri [martedì, ndr], in vari formati, mentre oggi abbiamo avuto due ore di colloqui”, ha precisato Medinsky, citato dall’agenzia Ria Novosti. Media di Stato russi avevano riferito che martedì i negoziati erano durati sei ore e avevano visto a tratti un confronto in formato trilaterale e in altri momenti colloqui bilaterali della delegazione americana rispettivamente con quelle russa e ucraina.

Il servizio del TG 12.30 della RSI del 18 febbraio 2026:

Contenuto esterno

Al contempo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di cercare di trascinare i negoziati. “Ieri – ha scritto su Telegram – ci sono stati degli incontri davvero difficili e possiamo affermare che la Russia sta cercando di trascinare i negoziati, che potrebbero già essere giunti alla fase finale”.

Zelensky ha riferito che durante un incontro con il suo team di negoziatori ha “assegnato un compito chiaro alla delegazione ucraina: fare tutto il possibile per garantire che i negoziati siano ancora efficaci e aumentare le possibilità di soluzioni pacifiche”.

Come riporta Sky News, Zelensky sostiene di stare lavorando con la delegazione ucraina “per avvicinare una vera pace”. “La priorità sono le garanzie di sicurezza per l’Ucraina”, afferma. “I rappresentanti ucraini hanno direttive chiare su ogni aspetto dei negoziati.”

