Rumore degli F-35A: finestre speciali per 230 abitazioni

I nuovi jet da combattimento saranno molto rumorosi. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

Circa 230 abitazioni situate in prossimità delle basi aeree di Payerne, Meiringen ed Emmen saranno dotate di finestre antirumore, finanziate con 30 milioni di franchi, per ridurre il rumore dei futuri F-35A.

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Keystone-ATS

La popolazione residente in prossimità delle basi aeree militari di Payerne, Meiringen ed Emmen riceverà finestre antirumore per ridurre l’inquinamento acustico generato dagli F-35A. Sono interessati circa 230 immobili.

Non meno di 170 abitazioni a Emmen (canton Lucerna), così come 30 a Payerne (canton vaud) e a Meiringen (canton Berna), saranno equipaggiate, ha indicato lunedì il Dipartimento federale della difesa. A tale scopo, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento un credito d’impegno di 30 milioni di franchi.

I lavori d’installazione dovrebbero iniziare nel 2027. Le popolazioni delle tre regioni saranno informate nel corso della settimana.

Altri edifici situati nella zona circostante le basi aeree sono già stati attrezzati. In totale, sono 550 le abitazioni interessate dall’inquinamento acustico.

La Svizzera prevede di acquistare 30 F-35A statunitensi. Questi jet saranno di stanza a Payerne a partire dal 2028, a Meiringen dal 2030 e a Emmen dal 2032.

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