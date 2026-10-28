Rubati i dati degli affiliati Federazione svizzera di hockey
A seguito di un attacco informatico alla piattaforma MySIHF, i dati personali degli affiliati alla Federazione svizzera di hockey sono stati rubati e venduti online, esponendoli a rischi di phishing.
La Federazione svizzera di hockey su ghiaccio (SIHF) è rimasta vittima di un attacco informatico nel corso del quale sono stati rubati dati personali dei suoi affiliati: sono stati sottratti dalla piattaforma di gestione MySIHF e poi rivenduti su un forum online.
Secondo quanto riporta martedì sul suo sito web la SIHF, una persona non autorizzata ha utilizzato i dati d’accesso di un utente per introdursi sulla piattaforma tra il 17 e il 19 ottobre e consultare informazioni personali ivi disponibili.
Ieri la Federazione si è accorta dell’incidente avvenuto, ha bloccato l’accesso abusivo, chiuso la falla e informato l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT). Seguirà ancora una denuncia alla polizia.
I dati sottratti possono comprendere le generalità, l’indirizzo postale ed e-mail, il numero di telefono, il club di appartenenza e la funzione degli utenti. Le password non sono invece interessate.
La SIHF conclude mettendo in guardia i suoi affiliati da tentativi di phishing via mail, sms o Whatsapp. I dati rubati sono infatti circolanti in internet e non possono più essere recuperati, sebbene la Federazione abbia chiesto la rimozione al gestore del forum.
Articoli più popolari
In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.