RTR annuncia un piano di risparmi senza licenziamenti

RTR: risparmi per 100'000 franchi, nessun taglio al personale Keystone-SDA

A differenza delle altre unità SSR che tagliano personale, la RTR realizzerà un risparmio di 100'000 franchi entro il 2027 unicamente attraverso riorganizzazioni interne e maggiori sinergie.

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Keystone-ATS

Nel 2027 la Radiotelevisione svizzera di lingua romancia RTR prevede di risparmiare 100’000 franchi. Una misura che rientra nel progetto di trasformazione “Enavant” della SSR. Rispetto alle altre unità aziendali non sono previsti tagli ai posti di lavoro.

La maggior parte dei risparmi verrà realizzata tramite adeguamenti delle strutture e dei processi e un maggiore sfruttamento delle sinergie, ha comunicato oggi l’emittente della quarta lingua nazionale. “È prevista, ad esempio, una collaborazione più stretta con le altre regioni linguistiche per i notiziari e per altri elementi di programma”, si legge nel comunicato odierno. Ulteriori risparmi sono previsti grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale per gli archivi e una riduzione delle prestazioni nel campo del marketing.

Non ci saranno cambiamenti invece nell’organico. Stando al sito di RTR, all’incirca 160 persone lavorano per l’emittente, che corrispondono a circa 130 posti a tempo pieno.

Nei giorni scorsi le altre unità aziendali avevano annunciato diverse misure di risparmio. La Radiotelevisione svizzera di lingua italiana RSI ha comunicato ieri una diminuzione dei posti di lavoro da 8 a 12 e un risparmio complessivo di 3,4 milioni di franchi nel 2027. La SRF (lingua tedesca) aveva annunciato la soppressione di 38 posti a tempo pieno, con economie di 9,7 milioni, e la RTS (lingua francese) il taglio di 25 posti a tempo pieno, con risparmi di 8,1 milioni. In totale, secondo i dati dello scorso aprile, la SSR conta 6’766 collaboratori, pari a 5’479 posti a tempo pieno.

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