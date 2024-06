Ronaldinho ha aperto un ristorante a Ginevra

L'ex stella del calcio brasiliano Ronaldinho ha inaugurato il primo ristorante che porta il suo nome, l'R10 Burger a Chatelaine, vicino a Ginevra. Keystone / Martial Trezzini

L'ex stella del calcio brasiliano Ronaldinho ha aperto il suo primo ristorante vicino a Ginevra. Il locale serve hamburger e si chiama "R10", come il numero di maglia del famoso calciatore.

1 minuto

tvsvizzera.it/mrj con Keystone-ATS, Keystone-SDA

Al suo arrivo a Châtelaine, vicino a Ginevra, domenica per l’inaugurazione, Ronaldinho è stato accolto dai fan, come riporta l’agenzia di stampa Keystone-ATS.

Un evento che da allegro si è trasformato in attimi di tensione: di fronte al ristorante erano infatti accalcate circa 4’000 persone e la sicurezza non è riuscita a contenere la folla, tanto che la star ha solo fatto una breve apparizione, prima di lasciare il luogo per ragioni di sicurezza.

Nella sua brillante carriera, l’attaccante brasiliano ha vinto la Coppa del Mondo nel 2002, la Champions League con il Barcellona e il Pallone d’Oro nel 2005.

Dopo il calcio, il brasiliano si è dedicato alla musica e ha realizzato alcune canzoni rap con un gruppo. Nel marzo 2021, lui e suo fratello Roberto de Assis sono stati sorpresi a entrare in Paraguay con documenti d’identità falsi e hanno dovuto trascorrere più di 30 giorni in prigione. In aprile sono stati rilasciati su cauzione e messi agli arresti domiciliari, ma sono potuti tornare in Brasile solo in agosto.