Roche supera le attese e conferma gli obiettivi

Roche: fatturato in crescita nei primi nove mesi Keystone-SDA

Sostenuta da una forte crescita della divisione farmaceutica e da una ripresa della diagnostica, Roche ha raggiunto un fatturato di 46,5 miliardi nei primi nove mesi, registrando un aumento del 6% a tassi di cambio costanti.

Condividi

3 minuti

Keystone-ATS

Roche ha registrato un fatturato di 46,5 miliardi di franchi nei primi nove mesi dell’anno, con una progressione dell’1% che sale al 6% a tassi di cambio costanti. Il gruppo ha beneficiato soprattutto nel terzo trimestre dell’indebolimento del franco.

La divisione farmaceutica, la principale del gruppo, ha generato ricavi per 36,2 miliardi di franchi, in crescita del 2%. I cinque prodotti che trainano maggiormente l’espansione – Xolair, Hemlibra, Ocrevus, Phesgo e Vabysmo – hanno totalizzato vendite per 16,8 miliardi, con un incremento del 12%. È invece proseguito il calo dei medicinali i cui brevetti sono scaduti.

Nel settore diagnostico, i proventi si sono attestati a 10,3 miliardi, in linea con l’anno precedente. L’impatto negativo della riforma dei prezzi in Cina si è quindi attenuato sensibilmente: dopo una flessione del 7% nel primo trimestre e del 3% nei primi sei mesi, il fatturato è tornato a stabilizzarsi.

Il gruppo prevede per l’intero anno una progressione del giro d’affari a tassi di cambio costanti nella fascia media di un numero a una cifra percentuale e un aumento dell’utile per azione nella fascia alta a una cifra. L’impresa punta inoltre a incrementare il dividendo.

“Nel terzo trimestre abbiamo registrato una forte crescita delle vendite”, commenta il CEO Thomas Schinecker, citato in un comunicato. “Ma soprattutto abbiamo continuato a compiere progressi significativi a beneficio dei pazienti: quest’anno abbiamo portato altri cinque potenziali nuovi farmaci alla fase finale di sviluppo e ora puntiamo a mettere a disposizione fino a 20 nuovi medicinali entro il 2030”, aggiunge il 51enne dirigente di nazionalità austriaca e tedesca.

I dati superano in gran parte le attese degli analisti, ma per conoscere la reazione della borsa alle novità occorre attendere l’apertura del mercato alle 09.00. Dall’inizio dell’anno il corso dell’azione Roche – uno dei più importanti fra i 20 titoli che compongono l’indice SMI – è salito del 20% e positive sono anche la performance su dodici mesi (+40%) nonché di cinque anni (+10%).

Fondato nel 1896 a Basilea dall’impiegato di banca Fritz Hoffmann-La Roche (1868-1929), il gruppo Roche è stato uno dei primi produttori industriali di medicinali. Nel corso dei decenni diversi suoi preparati hanno fatto la storia della medicina. Oggi la società è attiva in oltre 150 paesi e ha quote di mercato particolarmente significative nel settore dei farmaci tumorali e della diagnostica. Nel 2025 l’impresa ha totalizzato ricavi per 61,5 miliardi di franchi e un utile netto di 13,8 miliardi.

Articoli più popolari

Preferire TVSvizzera.it su Google Vedi più articoli di TVSvizzera.it nei risultati di Google. Per saperne di più Chiudi