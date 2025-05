Roche investe 700 milioni di dollari in una nuova unità produttiva negli USA

Keystone-SDA

Nel pieno del dibattito sui dazi Roche e la sua filiale statunitense Genentech hanno annunciato che stanno progettando la costruzione di uno stabilimento nello Stato americano della Carolina del Nord.

2 minuti

Keystone-ATS

Nella città di Holly Springs, su un’area di circa 700’000 metri quadrati, verranno prodotti farmaci metabolici per il trattamento dell’obesità, ha indicato Genentech, filiale statunitense di Roche. L’investimento è per complessivi 700 milioni di dollari (580 milioni di franchi), importo che potrebbe essere ampliato in base alla domanda e all’evoluzione del contesto politico negli Stati Uniti.

Secondo i piani attuali, nella Carolina del Nord dovrebbero essere creati più di 400 posti di lavoro “ad alta remunerazione” per la produzione di farmaci e 1’500 impieghi nella costruzione. Genentech non ha fato sapere quando il progetto sarà ultimato e il momento in cui l’impianto entrerà in produzione.

Roche gestisce attualmente già 13 fabbriche e 15 centri di ricerca e sviluppo nel Paese di Donald Trump, con un totale di 25’000 dipendenti.

Farmaci meno costosi

Sempre in ambito farmacologico, proprio lunedì il presidente statunitense ha firmato un ordine esecutivo per tagliare il prezzo dei farmaci e risparmiare “migliaia di miliardi” che verranno usati per il Golden Dome, il futuro scudo antimissili americano.

Due le linee di azione: il presidente ha ordinato alle aziende farmaceutiche di abbassare i prezzi volontariamente allineandoli a quelli degli altri Paesi e ha minacciato di usare l’arma commerciale con l’UE se continuerà a imporre limiti ai costi dei medicinali scaricando i maggiori oneri sulla popolazione statunitense.

Il servizio del TG 20.00 de3lla RSI del 12 maggio 2025 sulla decisione di Trump:

Contenuto esterno