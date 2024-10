Roche vde il suo fatturato aumentare del 2% in nove mesi

Le vendite sono progredite del 6%. Keystone-SDA

Il fatturato di Roche è leggermente aumentato nei primi nove mesi del 2024 rispetto a un anno fa.

1 minuto

Keystone-ATS

Le vendite del gigante farmaceutico basilese Roche si sono attestate nei primi nove mesi dell’anno a circa 45 miliardi di franchi, con un aumento del 2%. Lo ha comunicato mercoledì la stessa Roche, precisando che a tassi di cambio costanti, le vendite sono progredite del 6%.

La divisione farmaceutica ha contribuito con un fatturato di 34,3 miliardi di franchi, in crescita del 3%. Nel settore della diagnostica Roche ha generato un fatturato di 10,7 miliardi di franchi, lo stesso importo dello stesso periodo di un anno fa.

Roche tradizionalmente non pubblica i dati sugli utili dopo nove mesi.

Con le cifre riportate oggi, la multinazionale ha leggermente superato le stime medie degli analisti per le vendite del gruppo e dei prodotti farmaceutici.

Roche, viene sottolineato, è sulla buona strada per raggiungere i propri obiettivi per l’intero anno. A tassi di cambio costanti, il gruppo farmaceutico basilese continua a prevedere una crescita delle vendite a una sola cifra percentuale. Come sempre, il gruppo s’impegna ad aumentare il dividendo in franchi svizzeri.