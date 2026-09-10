Brack Alltron lancia il business dei robot umanoidi in Svizzera

Robot umanoidi in Svizzera, Brack Alltron lancia il business Keystone-SDA

Inserendo nel proprio catalogo i prodotti del fabbricante cinese Agibot, il distributore Brack Alltron entra nel mercato dei robot umanoidi offrendo alle aziende svizzere anche servizi di implementazione e consulenza.

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Keystone-ATS

Il rivenditore online e distributore di materiale informatico Brack Alltron avvia un’attività nel settore dei robot umanoidi. L’azienda ha inserito nel proprio assortimento gli articoli del fabbricante cinese Agibot e intende supportare le aziende elvetiche anche nella loro implementazione e integrazione.

L’offerta comprende inizialmente i modelli umanoidi Agibot X2 Ultra e A3 Ultra, nonché robot a quattro zampe, riferisce l’impresa in un comunicato odierno. La ditta commercializza inoltre robot di servizio e di pulizia di altri produttori. Tali sistemi possono essere impiegati, ad esempio, nell’industria e nella logistica, nei lavori di pulizia o nella ricerca e sviluppo.

Brack Alltron non intende limitarsi alla vendita dei dispositivi: sono previsti anche servizi di consulenza, formazione, integrazione e assistenza tecnica. A tal fine il gruppo creerà un numero non specificato di nuovi impieghi. A lungo termine si prevede di costituire una rete composta da produttori, rivenditori specializzati e fornitori di servizi.

Alla base di questa iniziativa c’è l’aspettativa che la cosiddetta “Physical AI” diventi un importante mercato in crescita. In questo contesto l’intelligenza artificiale viene combinata con la robotica e i sensori, in modo che le macchine possano rilevare l’ambiente circostante e svolgere compiti in modo sempre più autonomo.

Brack Alltron conta circa 1’300 dipendenti e nel 2025 ha realizzato un fatturato di 1,2 miliardi di franchi.

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