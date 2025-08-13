Ritorno a casa per il leggendario plastico del San Gottardo
Il celebre plastico ferroviario del San Gottardo è di nuovo visibile al Museo dei trasporti di Lucerna, completamente restaurato e modernizzato grazie al lavoro di 20 volontari appassionati, dopo cinque anni di assenza.
Dopo cinque anni di assenza, il celebre plastico ferroviario del San Gottardo è tornato al Museo dei trasporti di Lucerna, accolto con entusiasmo da pubblico e appassionati. Lungo oltre 31 metri e largo 3,5, il modellino riproduce la rampa nord della storica linea ferroviaria e rappresenta un pezzo importante della memoria collettiva svizzera.
Realizzato nel 1959 con 30’000 ore di lavoro, il plastico era stato temporaneamente rimosso nel 2020 per lavori di ristrutturazione. Ora è stato completamente restaurato e modernizzato grazie all’impegno di 20 volontari guidati da Emil Galliker, che vi hanno dedicato altre 15’000 ore. Ogni dettaglio è stato curato con precisione, dagli 8’500 abeti puliti e riposizionati, fino all’inserimento di un abete dorato nascosto e alla presenza di un lupo tra le montagne.
Il servizio del TG 20.00 della RSI del 12 agosto 2025:
La nuova versione include anche la galleria di base del San Gottardo, con treni che viaggiano a velocità realistiche: 72 km/h sulla linea di montagna, 120 km/h per i merci e 160 km/h per i passeggeri nella NEAT. Un sofisticato sistema di controllo coordina fino a 30 treni contemporaneamente, e la manutenzione è continua: le locomotive percorrono fino a 1’500 chilometri all’anno.
Dietro le quinte, è già pronta la chiesa di Santa Maria del Castello di Giornico, nel caso si decida di estendere il plastico anche alla rampa sud. Un ritorno che celebra la passione per il modellismo e la storia ferroviaria svizzera.
