Risparmi potenziali di 13,1 miliardi di franchi per i Cantoni

Cinque miliardi potrebbero essere risparmiati nel settore dell'educazione. Keystone-SDA

Uno studio dell'Università di Losanna e di PWC ha individuato un potenziale di economie di 13,1 miliardi di franchi per i Cantoni.

3 minuti

Keystone-ATS

Secondo uno studio, i Cantoni elvetici potrebbero risparmiare diversi miliardi di franchi. Una buona fetta di queste economie è rappresentata da misure applicabili al settore dell’educazione.

Per risparmiare questa somma nel settore della pubblica educazione, le autorità cantonali dovrebbero seguire l’esempio del Canton Grigioni, secondo un comunicato stampa pubblicato da PWC Svizzera. La società di consulenza ha redatto una valutazione dell’efficienza dei cantoni in collaborazione con l’Istituto di alti studi in amministrazione pubblica (IDHEAP) dell’Università di Losanna. Il domenicale svizzero-tedesco NZZ am Sonntag aveva anticipato lo studio.

Secondo l’analisi, si potrebbero risparmiare 2,8 miliardi di franchi nel settore sociale. Le autorità cantonali e comunali destinano a questo settore il secondo budget più consistente dopo quello dell’istruzione. I cantoni Ticino, Friburgo, Vallese, Glarona e Giura sono un buon esempio per i loro fondi di compensazione, viene precisato.

Lo studio ha esaminato altri tre settori oltre all’istruzione e all’assistenza sociale. Nel settore delle strade, una maggiore efficienza potrebbe portare a un risparmio di 2,3 miliardi di franchi per l’insieme dei Cantoni. In quello dell’ordine pubblico e della sicurezza, la spesa potrebbe essere ridotta di 1,7 miliardi, e quella per la cultura di 1,1 miliardi.

Potenziale difficile da realizzare

Gli autori dell’analisi hanno sottolineato che gli importi indicati sono teorici, ovvero non possono essere pienamente realizzati. I Cantoni sono soggetti a fattori che non sono influenzabili, come la posizione geografica o la densità di popolazione. Si tratta invece di interrogarsi sull’efficacia, confrontandola con quella dei Cantoni che ottengono i risultati migliori.

L’analisi dovrebbe mostrare dove le autorità potrebbero migliorare il rapporto tra la qualità e la quantità dei loro servizi e la loro spesa. Poiché il punto di partenza varia da un cantone all’altro, le misure dovrebbero essere adattate di conseguenza. Anche se il potenziale fosse sfruttato solo per metà, supererebbe l’ammontare dei risparmi recentemente resi pubblici dalla Confederazione, scrivono gli autori dello studio.

Il Consiglio federale vuole ridurre il budget federale di 3-3,5 miliardi di franchi entro il 2027 e di 4-4,5 miliardi entro il 2030. I Cantoni hanno espresso riserve sulle proposte di risparmio. Tuttavia, le autorità cantonali sono vincolate a livelli di servizi predefiniti in molte aree di finanziamento congiunto tra Confederazione e Cantoni.