Risolto il problema tecnico di Skyguide e revocate le restrizioni

Keystone / Christian Beutler

Skyguide ha risolto il guasto tecnico che aveva colpito il controllo del traffico aereo, revocando le restrizioni preventive all'aeroporto di Zurigo e garantendo la continuità del servizio in sicurezza tramite procedure manuali.

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Keystone-ATS

Il problema tecnico che ha colpito mercoledì il servizio di controllo del traffico aereo Skyguide è stato risolto. Di conseguenza, è stata revocata la riduzione del 30% della capacità di avvicinamento all’aeroporto di Zurigo.

L’inconveniente tecnico ha interessato il centro di controllo di Dübendorf (canton Zurigo). Il sistema che aiuta i controllori a guidare gli aerei in arrivo non visualizzava in modo affidabile i velivoli con ritardi significativi.

Un aggiornamento di tutte le postazioni di lavoro interessate, effettuato nel pomeriggio di mercoledì, ha permesso di ripristinare completamente i sistemi, informa Skyguide tramite una nota. Le limitazioni introdotte sono dunque state abbandonate.

A seguito del problema, gli addetti al traffico aereo hanno dovuto gestire i voli “utilizzando procedure manuali collaudate e sicure”, che però richiedono più tempo. Ecco perché Skyguide ha ridotto precauzionalmente la capacità di avvicinamento allo scalo di Kloten, cosa che sarebbe in ogni caso avvenuta a causa del vento. Il disguido non ha quindi provocato ulteriori ritardi.

Non si sono registrate cancellazioni a seguito di questo disservizio, aveva affermato in giornata una portavoce dell’aeroporto di Zurigo. I passeggeri sono stati informati sui loro voli dalle rispettive compagnie. La sicurezza del traffico aereo è sempre stata garantita, assicura Skyguide nel suo comunicato, scusandosi per gli eventuali disagi arrecati.

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