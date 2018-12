Berna ha deciso quest'anno di non proseguire il programma nazionale in materia, preferendo delegare questo compito ai Cantoni e ai Comuni, deplora ancora Caritas. La digitalizzazione delle condizioni di lavoro non fa altro che aumentare la precarietà, prosegue l'organizzazione, chiedendo un adeguamento delle leggi in materia di protezione dei lavoratori e di sicurezza sociale.

Per Caritas è deplorevole come la Svizzera non riesca a ridurre la povertà proprio ora che l'economia sta bene. Eppure la Confederazione ha firmato l'Agenda 2030 dell'ONU con cui si impegna a diminuirla della metà, rileva l'organizzazione in un comunicatoLink esterno .

Le differenze sono assai forti da un cantone all'altro. In generale, nei cantoni con una forte densità urbana il tasso di aiuto sociale è superiore alla media nazionale. In cima alla lista figura Neuchâtel (7,5%), seguito da Basilea Città (6,3%), Ginevra (5,9%) e Vaud (4,7%).

"Questo aumento – spiega l'Ufficio di statistica – è dovuto soprattutto ai beneficiari dell'aiuto sociale che ricorrono all'assistenza già da tempo". In pratica, la durata media di percezione delle prestazioni assistenziali è aumentata in questa fascia d'età, passando da una media di 41 mesi nel 2011 a 54 mesi nel 2017.

Il tasso di persone che fanno capo all'aiuto sociale è rimasto relativamente stabile in Svizzera tra il 2016 e il 2017. L'anno scorso 278'345 persone hanno percepito una prestazione di aiuto sociale almeno una volta durante l'anno. Si tratta di 5'000 persone in più rispetto al 2016.

Rischio povertà Aiuto sociale per gli over 50 in forte crescita

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Aiuto sociale per gli over 50 in forte crescita 18 dicembre 2018 - 21:18 Nel 2017 il 3,3% della popolazione residente in Svizzera ha ricevuto una prestazione di aiuto sociale almeno una volta durante l'anno. L'aumento è forte soprattutto nella fascia d'età tra 50 e 64 anni. Il tasso di persone che fanno capo all'aiuto sociale è rimasto relativamente stabile in Svizzera tra il 2016 e il 2017. L'anno scorso 278'345 persone hanno percepito una prestazione di aiuto sociale almeno una volta durante l'anno. Si tratta di 5'000 persone in più rispetto al 2016. Le categorie più a rischio restano i bambini e i giovani sotto i 18 anni, i divorziati e le persone di nazionalità straniera, indica martedì in un comunicato l'Ufficio federale di statistica. Su un arco temporale un po' più lungo, ovvero dal 2011 al 2017, la quota di aiuto sociale dei minorenni è cresciuta dal 4,9% al 5,3%. Meno marcata la progressione tra la popolazione di origine straniera: +0,3% al 6,3%. Over 50 più a rischio A preoccupare è però un altro dato. Nella fascia d'età tra i 50 e i 64 anni, si è passati da un tasso del 2,5% nel 2011 al 3,2% nel 2017. La crescita è stata così pari al 28%, a fronte di un incremento medio per l'insieme della popolazione del 10%. "Questo aumento – spiega l'Ufficio di statistica – è dovuto soprattutto ai beneficiari dell'aiuto sociale che ricorrono all'assistenza già da tempo". In pratica, la durata media di percezione delle prestazioni assistenziali è aumentata in questa fascia d'età, passando da una media di 41 mesi nel 2011 a 54 mesi nel 2017. Nel settore dell'asilo, il tasso di aiuto sociale resta molto elevato. Il 90,4% dei richiedenti (50'714 persone) ha infatti percepito delle prestazioni nel 2017. In città più che in campagna Le differenze sono assai forti da un cantone all'altro. In generale, nei cantoni con una forte densità urbana il tasso di aiuto sociale è superiore alla media nazionale. In cima alla lista figura Neuchâtel (7,5%), seguito da Basilea Città (6,3%), Ginevra (5,9%) e Vaud (4,7%). In Ticino il tasso (2,7%) è leggermente inferiore al dato nazionale, mentre nei piccoli cantoni della Svizzera centrale e orientale si aggira attorno all'1%. Le critiche di Caritas Per Caritas è deplorevole come la Svizzera non riesca a ridurre la povertà proprio ora che l'economia sta bene. Eppure la Confederazione ha firmato l'Agenda 2030 dell'ONU con cui si impegna a diminuirla della metà, rileva l'organizzazione in un comunicato. Berna ha deciso quest'anno di non proseguire il programma nazionale in materia, preferendo delegare questo compito ai Cantoni e ai Comuni, deplora ancora Caritas. La digitalizzazione delle condizioni di lavoro non fa altro che aumentare la precarietà, prosegue l'organizzazione, chiedendo un adeguamento delle leggi in materia di protezione dei lavoratori e di sicurezza sociale.