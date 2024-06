Rischio esondazioni, Zermatt tagliata fuori dal mondo

Da venerdì mattina, la località turistica ai piedi del Cervino è inaccessibile. A causa del rischio di esondazione del torrente Vispa, nessun treno circola tra Visp e Zermatt, che non è raggiungibile neppure via strada a causa di smottamenti nella località.

A Zermatt le forti precipitazioni e lo scioglimento della neve in quota hanno causato frane e allagamenti e fatto esondare la Vispa in mattinata. Le scuole del villaggio sono state chiuse, ha indicato a Keystone-ATS un impiegato comunale. Lo Stato maggiore di Zermatt è in massima allerta, scrive il quotidiano altovallesano Walliser Bote.

Il torrente Vispa desta preoccupazione. Keystone / Claude Volken

Tra Visp e Täsch, il villaggio immediatamente a nord di Zermatt in cui gli automobilisti diretti nella stazione turistica devono lasciare il loro veicolo, circolano bus sostitutivi, ha indicato la compagnia ferroviaria Matterhorn Gotthard Bahn sulla rete sociale X. Ma poi non è possibile proseguire il viaggio.

Il maltempo ha anche ripercussioni a livello artistico. Russell Crowe ha dovuto rinunciare a quella che gli organizzatori avevano designato come “l’esibizione canora più alta della storia”. L’attore neozelandese con la sua band, The Gentlemen Barbers, oggi avrebbe dovuto cantare (in assenza di pubblico) sulla terrazza panoramica del Piccolo Cervino, a circa 3’800 metri di quota.

Le condizioni meteo impediscono l’apertura del collegamento funiviario internazionale che da Cervinia, dove attualmente si trova Crowe, conduce al Piccolo Cervino e a Zermatt.

