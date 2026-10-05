Rischi informatici sottovalutati da molte PMI svizzere

Molte PMI non hanno ancora preso coscienza dei rischi di pirateria informatica. Keystone-SDA

I pericoli informatici figurano tra i principali rischi aziendali delle piccole e medie imprese (PMI). Tuttavia, molte aziende continuano a ritenere di non esserne interessate.

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Keystone-ATS

Secondo uno studio pubblicato lunedì dalla società di consulenza VermögensZentrum (VZ) in collaborazione con la Scuola universitaria professionale di Lucerna (HSLU), una tale supposizione è pericolosa. Le conseguenze dei rischi informatici vanno infatti ben oltre l’ambito IT.

Gli attacchi informatici possono interrompere l’attività operativa, danneggiare dati e sistemi, compromettere i rapporti con i clienti, far scattare obblighi legali o mettere a dura prova la liquidità di un’azienda. Nel peggiore dei casi, è in gioco l’esistenza stessa della PMI.

Nello studio, il VZ fa riferimento alla Barometro del rischio 2026 di Allianz, che per la quinta volta consecutiva ha classificato gli incidenti informatici al primo posto tra i pericoli aziendali a livello globale. Le stime relative ai costi causati dalla criminalità informatica a livello mondiale per il 2024 si attestano a circa 9,5 bilioni di dollari USA. Se la criminalità informatica fosse un’economia nazionale, sarebbe la terza più grande al mondo dopo Stati Uniti e Cina.

Casi non denunciati

Per quanto riguarda la Svizzera, secondo quanto riporta il VZ, le statistiche sulla criminalità hanno registrato solo nel 2025 quasi 58’000 reati commessi con modalità digitali. A ciò si aggiunge un elevato numero di casi non denunciati. Il tasso di risoluzione è stato solo del 17,6&.

Con lo studio, VZ e HSLU hanno voluto capire in che modo le PMI possano comprendere, classificare e assicurare correttamente i rischi informatici nell’ambito di una gestione efficace. I pericoli informatici non possono in effetti essere evitati del tutto.

Tuttavia, le aziende potrebbero gestire meglio questi rischi se conoscessero maggiormente le loro dipendenze digitali. Le società dovrebbero fra le altre cose chiarire le responsabilità, preparare procedure di emergenza e valutare consapevolmente le conseguenze finanziarie.

L’assicurazione contro i rischi informatici è una componente fondamentale in questo contesto, ma secondo lo studio non sostituisce né la prevenzione né una gestione dei pericoli efficace. Ad oggi solo poco meno del 12% delle aziende svizzere dispone di una copertura in tal senso.

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