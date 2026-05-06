Utile operativo di Ringier in aumento, malgrado il calo del fatturato

Ringier: utile operativo in aumento, malgrado il calo del fatturato Keystone-SDA

Nonostante una flessione del 5% nel fatturato, il gruppo mediatico Ringier ha aumentato i suoi profitti grazie al settore digitale e ora punta con decisione sull'integrazione dell'intelligenza artificiale.

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Keystone-ATS

Fatturato in calo, ma profitti in aumento per Ringier. Il gruppo mediatico zurighese ha chiuso il 2025 con ricavi di 762 milioni di franchi, in flessione del 5% rispetto all’anno prima, mentre l’utile a livello Ebitda (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) è aumentato dell’1% a 120 milioni.

La contrazione dei proventi si spiega con la chiusura della tipografia Swissprinters a Zofingen (canton Argovia) e con la vendita del portafoglio ungherese, ha indicato mercoledì la società. Da parte sua il comparto digitale contribuisce ora per l’83% al risultato operativo.

Un impulso straordinario è arrivato dal collocamento in borsa di Swiss Marketplace Group (SMG), che ha generato un ingente utile – escluso dai conti operativi – e ha rafforzato la base patrimoniale. Ringier mantiene ancora il 20% in SMG.

L’impresa, che pubblica fra l’altro il quotidiano Blick e che ha un organico di 5500 dipendenti, punta ora con decisione sull’integrazione dell’intelligenza artificiale (IA), definita dal CEO Marc Walder un cambio epocale paragonabile alla rivoluzione digitale. Nel corso di un evento il dirigente ha esortato con forza il personale a utilizzare l’IA anche nel proprio lavoro. “Chi adotta l’intelligenza artificiale è tra i vincitori; chi non lo fa, non può prendersela che con se stesso”, ha detto.

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