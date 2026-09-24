Ringier cancella 14 posti di lavoro in Romandia

Ringier cancella 14 posti di lavoro in Romandia Keystone-SDA

Nuova riorganizzazione con riduzione dell'organico nel settore del media svizzeri: Ringier ha annunciato oggi la soppressione di 14 posti di lavoro in Romandia, sei dei quali occupati da giornalisti.

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Keystone-ATS

Il mercato dei media sta cambiando: mentre cresce l’utilizzo dei canali digitali, i ricavi derivanti dalle attività tradizionali della stampa e della pubblicità sono sottoposti a forte pressione, ricorda l’editore zurighese in un comunicato odierno. “Ciò comporta attualmente nella Svizzera romanda uno squilibrio tra oneri operativi e introiti, che deve essere riequilibrato”.

Per consolidare in modo sostenibile le testate Ringier in Romandia, il gruppo vuole intensificare la collaborazione tra le due regioni linguistiche, tedescofona e francofona, utilizzando in modo più efficiente le tecnologie e le infrastrutture comuni. “L’obiettivo è garantire uno scambio ancora più rapido e diretto di contenuti e ricerche in entrambe le direzioni”, scrivono i dirigenti. Gli adeguamenti previsti comporteranno la cancellazione di impieghi: per i collaboratori interessati è previsto un piano sociale e misure concordate individualmente.

“Doversi separare da colleghi e colleghe motivati è doloroso”, afferma Ladina Heimgartner, CEO di Ringier Medien Schweiz (l’entità che controlla i media del gruppo), citata nella nota. “In qualità di gruppo editoriale dobbiamo però agire con lungimiranza per garantire la nostra sostenibilità futura. Collaborando ancora meglio al di là delle barriere linguistiche sfruttiamo i nostri punti di forza in modo ancora più mirato: in questo modo realizziamo i risparmi necessari e garantiamo al contempo una voce forte e autonoma ai nostri media in Romandia”, conclude la manager 46enne.

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