Inoltre, in alcune aziende prettamente svizzere si sta assistendo a un'inversione di tendenza. La Banca Migros o la Basilese, ad esempio, hanno annunciato di volere abbandonare completamente i bonus, a favore di aumenti salariale per tutti.

Per Vincent Kaufmann, direttore di EthosLink esterno , una fondazione che rappresenta 226 casse pensioni svizzere, l'aumento è importante, ma non ancora preoccupante: "Certo, rispetto agli scorsi anni le rimunerazioni sono aumentate considerevolmente", afferma ai microfoni della Radiotelevisione svizzera. "Siamo tornati sopra i dieci milioni, ma c'è stato un freno posto dagli azionisti".

Il manager più pagato rimane Sergio Ermotti (UBS), che l'anno scorso ha intascato 14,1 milioni di franchi, leggermente meno rispetto all'anno prima. In doppia cifra anche il Ceo di Roche, Severin Schwan, con 11,8 milioni (+1%). La retribuzione di Schwan lievita però a oltre 15 milioni se si tiene conto anche di quanto percepisce in qualità di presidente del consiglio d'amministrazione.

Tuttavia, nel 2018 le remunerazioni di molti top manager sono di nuovo salite. Stando alla classifica stilata dall'agenzia finanziaria Awp sulla base dei rapporti d'esercizio 2018 delle principali società quotate in Borsa, a registrare la progressione maggiore è stato Tidjane Thiam. La remunerazione del numero uno di Credit Suisse è aumentata del 30% a 12,7 milioni e questo malgrado l'azione sia crollata in Borsa.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

I salari dei manager riprendono a crescere, ma non dappertutto 28 marzo 2019 - 10:04 Nel 2018 le 'buste paga' di molti top manager sono diventate un po' più spesse. Ma in alcune aziende svizzere si assiste anche a un'inversione di tendenza. Le cifre degli anni prima della crisi del 2008, quando un Daniel Vasella di Novartis guadagnava 40 milioni di franchi all'anno o un Marcel Ospel di UBS oltre 20 milioni, sono ancora lontane. Nel frattempo, è passata appunto la crisi e nel 2013 i cittadini svizzeri hanno accettato l'iniziativa popolare denominata "contro le retribuzioni abusive" (Iniziativa Minder). Tuttavia, nel 2018 le remunerazioni di molti top manager sono di nuovo salite. Stando alla classifica stilata dall'agenzia finanziaria Awp sulla base dei rapporti d'esercizio 2018 delle principali società quotate in Borsa, a registrare la progressione maggiore è stato Tidjane Thiam. La remunerazione del numero uno di Credit Suisse è aumentata del 30% a 12,7 milioni e questo malgrado l'azione sia crollata in Borsa. Il manager più pagato rimane Sergio Ermotti (UBS), che l'anno scorso ha intascato 14,1 milioni di franchi, leggermente meno rispetto all'anno prima. In doppia cifra anche il Ceo di Roche, Severin Schwan, con 11,8 milioni (+1%). La retribuzione di Schwan lievita però a oltre 15 milioni se si tiene conto anche di quanto percepisce in qualità di presidente del consiglio d'amministrazione. Complessivamente tra le 24 aziende analizzate da Awp, lo stipendio medio dei Ceo è stato di 6,2 milioni di franchi, con una progressione del 6% sull'arco di 12 mesi. Inversione di tendenza in alcune ditte Per Vincent Kaufmann, direttore di Ethos, una fondazione che rappresenta 226 casse pensioni svizzere, l'aumento è importante, ma non ancora preoccupante: "Certo, rispetto agli scorsi anni le rimunerazioni sono aumentate considerevolmente", afferma ai microfoni della Radiotelevisione svizzera. "Siamo tornati sopra i dieci milioni, ma c'è stato un freno posto dagli azionisti". Inoltre, in alcune aziende prettamente svizzere si sta assistendo a un'inversione di tendenza. La Banca Migros o la Basilese, ad esempio, hanno annunciato di volere abbandonare completamente i bonus, a favore di aumenti salariale per tutti. Un cambiamento sostenuto anche dal nuovo numero uno della Banca Raiffeisen. "Sono convinto – sostiene Guy Lachapelle – che riducendo i bonus e le parti variabili del salario si può migliorare lo spirito di squadra e dall’altra parte si riduce la tentazione a prendere dei rischi esagerati per guadagnare di più".