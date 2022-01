Rientro a scuola con mascherina

La mascherina è obbligatoria a partire dalla prima elementare. Keystone / Samuel Golay

Migliaia di alunni in Ticino tornano a scuola oggi, lunedì, dopo le vacanze di Natale e quelli delle scuole elementari lo fanno indossando la mascherina durante tutte le attività al chiuso, già a partire dalla prima.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 gennaio 2022 - 15:36

tvsvizzera.it/fra

Una misura che il governo ticinese ha messo sul tavolo per contrastare la diffusione della variante Omicron del coronavirus e per evitare le quarantene di classe, garantendo così l’insegnamento in presenza. Il provvedimento, tuttavia, ha subito suscitato alcune critiche: sabato a Bellinzona, circa 500 persone hanno manifestato contro questa decisione e alcune di loro ai nostri microfoni hanno dichiarato che fintanto che l’obbligo resterà in vigore non manderanno i loro figli a scuola.

“Comprendiamo il disagio provocato da questa misura, speriamo tutti che duri il minor tempo possibile", ha spiegato Emanuele Berger, direttore della Divisione della scuola del Dipartimento dell’educazione (DECS). Per quanto riguarda la possibilità che alcuni genitori non facciano frequentare le lezioni ai loro figli ha però aggiunto di non essere in grado di quantificare il fenomeno: “Sappiamo che è già successo in passato con la scuola media, e in questi casi la prima cosa che facciamo è cercare il dialogo con le famiglie: devo dire che finora, nella quasi totalità delle situazioni, si è trovato una soluzione consensuale e le posizioni sono rientrate”.

Niente scuola a domicilio

Gli allievi, in questi casi, hanno dunque ripreso la regolare frequenza, anche perché il Ticino non prevede, come magari succede in altri cantoni, la possibilità della scuola a domicilio, il cosiddetto homeschooling. “Ci sono situazioni assolutamente eccezionali che non sono contemplate in questo momento, nessuno ora sta facendo homeschooling”, aggiunge Berger.

La frequenza, ricorda il direttore della Divisione scuola, è obbligatoria: “Non si prevedono eccezioni, legate per esempio a opinioni sulle decisioni sanitarie o altre misure di questo tipo, ma sono sicuro che, come successo in passato, tutto si può risolvere con il dialogo”. Gli allievi, sottolinea però Berger, “devono andare a scuola e l’obbligo scolastico è gestito dalle autorità comunali”.

Assenze per quarantene e isolamenti

Per quanto riguarda invece le assenze per quarantene e isolamenti Emanuele Berger spiega che è difficile fare previsioni: “Ci aspettiamo un numero superiore di assenze, come in tutti i settori della società, ma quello invernale in generale è comunque un periodo durante il quale, a causa dell’influenza, si registra un numero di assenze superiore alla media”.

Contenuto esterno

La situazione negli altri cantoni

Il Ticino non è solo per quanto riguarda l’obbligo di indossare la mascherina alle elementari e le polemiche annesse. Nel Canton Berna, per esempio, una petizione chiede di riportare l’obbligo della mascherina dalla prima alla quinta elementare. Anche gli allievi del Canton Zurigo dovranno indossare la mascherina dalla prima elementare e lo stesso vale a Lucerna e Argovia, dove sono stati inoltrati tre ricorsi contro l'obbligo della mascherina.

A San Gallo, inoltre, un’altra petizione, partita sempre dai genitori, chiede agli insegnanti di assumersi ogni responsabilità per le potenziali conseguenze per la salute che gli alunni potrebbero avere nell’indossare obbligatoriamente il dispositivo di protezione. Su questo tema, tornando in Ticino, c’è una presa di posizione del DECS che sostiene che le decisioni prese, siccome sono di competenza del Consiglio di Stato, non devono coinvolgere i direttori delle scuole che sono semplicemente tenuti a far rispettare le direttive e non hanno responsabilità sui loro contenuti.