Riduzione dell’organico anche alla Radiotelevisione della Svizzera romancia RTR

Nemmeno la piccola RTR è esente da tagli. Keystone-SDA

La Radiotelevisione romancia (RTR) deve risparmiare circa 600'000 franchi entro il 2026. È stato quindi elaborato un piano per raggiungere questo obiettivo, che interesserà "diversi settori dell'azienda e comporterà una riduzione del personale".

2 minuti

Keystone-ATS

Nel 2025 quattro posti presso la RTR non saranno occupati, il che corrisponde a un taglio all’organico del 4%.

“Questi risparmi sono inevitabili”, si giustifica l’emittente in una nota diffusa giovedì, aggiungendo che la causa è principalmente il calo delle entrate. Le misure previste comprendono adeguamenti organizzativi, economie sulle infrastrutture e riduzioni dei budget del marketing, dell’assistenza e della tecnica.

L’offerta ne risentirà e sarà “drasticamente ridotta”, ammette la RTR, in particolare per quel che concerne i programmi per i bambini, ma anche la proposta radiofonica verrà modificata. La trasmissione di informazione estiva “sil punct” sarà cancellata, così come le previsioni del tempo all’interno del “Telesguard”.

Tali provvedimenti “sono necessari per assicurare la stabilità finanziaria a lungo termine e continuare a garantire una copertura mediatica e una diversificazione dei programmi di alta qualità”, ha commentato Nicolas Pernet, direttore della RTR, citato nel comunicato. Il budget dell’emittente ammonta a 24,9 milioni di franchi per il 2024 e a 24,6 milioni per il 2025.

Gli altri canali della SSR hanno da parte loro già annunciato misure di riduzione dei costi. La RSI dovrà risparmiare cinque milioni nel 2025 e più di dieci milioni nel 2026. Sopprimerà 15 posti equivalenti a tempo pieno. L’emittente in lingua tedesca dovrà dal canto suo rinunciare a 75 posti nei prossimi mesi, mentre la RTS ne vedrà sparire 55.