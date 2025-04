Ridotti i rischi all’ex deposito di munizioni di Mitholz

Scavi esplorativi e indagini tecniche dell'ex deposito di munizioni di Mitholz (canton Berna), esploso nel 1947, confermano la tendenza alla riduzione dei rischi nelle operazioni di sgombero del materiale bellico.

Tuttavia, dal punto di vista della Confederazione, restano indispensabili trasferimenti della popolazione e opere di protezione per l’attraversamento sicuro della zona di pericolo.

Secondo la valutazione del gruppo di esperti del Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), gli eventi che potrebbero causare incidenti rilevanti non possono ancora essere esclusi, si legge in una nota odierna.

Per questo motivo, la valutazione secondo l’analisi dei rischi svolta dal DDPS nel 2022 rimane quindi sostanzialmente invariata. Le prove di brillamento mostrano che una propagazione di esplosioni ad altre granate e bombe è tuttora possibile.

Tuttavia, sulla base delle informazioni ottenute grazie agli scavi esplorativi, le opere di protezione della strada e della ferrovia sono state in parte ridimensionate.

Le analisi proseguono e i risultati ottenuti vengono costantemente presi in considerazione per determinare le misure di protezione per uno sgombero sicuro e conveniente, precisa ancora il DDPS.

