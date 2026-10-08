In Svizzera è caccia ai talenti IA

Richiesta specialisti IA in forte aumento in Svizzera, pure per PMI Keystone-SDA

Secondo un nuovo studio, la domanda di competenze in intelligenza artificiale in Svizzera è cresciuta del 32% in un anno, un boom guidato principalmente dalle piccole e medie imprese e diffuso in tutti i settori economici.

Condividi

3 minuti

Keystone-ATS

La richiesta di personale competente nell’intelligenza artificiale (IA) è in forte aumento in Svizzera e il fenomeno non riguarda ormai più solo le grandi aziende tecnologiche. È quanto emerge dallo studio “Swiss AI Jobs Report 2026” realizzato dalla Scuola universitaria professionale di Lucerna (HSLU).

Tra luglio 2025 e giugno 2026 in Svizzera sono stati pubblicati quasi 5000 annunci per posizioni legate all’IA, con una progressione su base annua del 32%. La crescita, spiega il rapporto, è trainata in particolare dalle piccole e medie imprese (PMI): su di esse è ricaduto il 76% dell’incremento complessivo degli annunci, mentre hanno pubblicato il 62% di tutte le inserzioni IA.

La domanda è progredita in tutti i dieci maggiori rami economici: informatica (IT), finanza e assicurazioni, formazione e ricerca, chimica e farmaceutica, commercio e logistica, settore pubblico, ingegneria, industria, consulenza legale e aziendale, nonché sanità. Il settore IT ha pubblicato il maggior numero di annunci, 1211, ma l’incremento più forte è stato registrato dalle istituzioni pubbliche, con un +67%. “Questo indica che politica e amministrazioni stanno consolidando la fiducia nell’IA come tecnologia del futuro”, commenta Curdin Derungs, autrice dello studio, citata in un comunicato.

L’analisi evidenzia inoltre che l’IA sta uscendo dalla fase di sperimentazione. Quasi il 40% degli annunci riguarda ruoli di Data Engineering e Machine Learning Engineering, cioè professionisti che costruiscono l’infrastruttura dati e mantengono i modelli affidabili nel tempo. Crescono anche figure come Product Owner, Manager e AI Consultant, chiamate a decidere quali applicazioni servono a un’azienda e come introdurle.

Le imprese cercano quindi sempre più spesso profili esperti, capaci di unire competenze tecniche e strategiche. Le posizioni di livello senior sono aumentate del 42%. Sono stati pubblicati più annunci anche per chi entra nel mondo del lavoro, ma le assunzioni permanenti di livello junior rappresentano solo il 5% del totale.

Malgrado l’elevata domanda, il mercato del lavoro IA resta inoltre difficile. “I giovani lo descrivono come estremamente competitivo. Ci ha però sorpreso che anche i professionisti con diversi anni di esperienza percepiscano la ricerca di lavoro come sempre più impegnativa”, afferma Derungs.

A livello regionale, la domanda si concentra soprattutto a Zurigo: la regione della città della Limmat ha registrato 2181 annunci, pari al 45% di tutte le posizioni IA nella Confederazione. Molti cantoni della Svizzera centrale si collocano comunque sopra la media nazionale in rapporto alla popolazione, presentando tra 100 e 140 annunci per 100’000 abitanti, contro una media elvetica di 96.

Articoli più popolari