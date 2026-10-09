Fuga di dati da Ricardo 890’000 utenti coinvolti

Ricardo: perdita di dati, interessati 890'000 account Keystone-SDA

Una falla nella sicurezza della piattaforma svizzera di compravendita Ricardo ha provocato la divulgazione dei dati personali, come nomi, indirizzi e numeri di telefono, di circa 890'000 account utente.

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Keystone-ATS

Nuova perdita di dati da parte di un’azienda svizzera: nel mirino questa volta la piattaforma di compravendita online Ricardo. A causa di una falla nella sicurezza sono stati resi pubblici i dati personali di circa 890’000 account utente: nomi, indirizzi postali e numeri di telefono, ha comunicato oggi la società madre SMG Swiss Marketplace Group. Gli indirizzi e-mail e le password non sono invece stati compromessi.

Mercoledì 7 ottobre Ricardo ha rilevato attività sospette sui propri server e ha avviato immediatamente misure tecniche per mettere in sicurezza i propri sistemi, si legge in una nota. La vulnerabilità di sicurezza che ha consentito tale accesso è stata completamente risolta. L’indagine successiva ha poi accertato che sono stati esposti dati personali.

Ricardo sta informando direttamente gli utenti interessati in merito all’incidente, alle sue implicazioni e alle precauzioni che possono adottare. In conformità con i requisiti di legge, la piattaforma ha notificato l’accaduto all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT). Ricardo presenterà inoltre una denuncia penale alla polizia e segnalerà l’incidente all’Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS).

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