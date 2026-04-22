Riapre l’Oberalp: al via la stagione dei passi alpini
A partire da venerdì mattina, la riapertura del passo dell'Oberalp tra Uri e Grigioni darà il via alla stagione dei valichi alpini, anche se sono possibili nuove chiusure temporanee dovute al maltempo.
La stagione delle riaperture dei valichi alpini comincia anche nel canton Uri: venerdì alle 09.00 tornerà a essere percorribile l’Oberalp, la strada che collega Andermatt (Uri) a Sedrun (Grigioni).
Il passo, che ha il suo punto più elevato a 2044 metri di altitudine, resta comunque esposto a improvvise condizioni meteorologiche avverse, ricorda il dipartimento costruzioni del canton Uri in un comunicato odierno. Potrebbero quindi rendersi necessarie brevi e temporanee nuove chiusure.
I lavori di sgombero della neve e di messa in sicurezza procedono a pieno ritmo anche sugli altri passi. Sulla base dei dati storici dal 2000 si prevede che il San Gottardo e il Klausen possano riaprire intorno all’inizio di maggio; chi invece vuole passare dalla Furka o dal Susten dovrà attendere ancora diverse settimane.
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