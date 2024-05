Riapre il passo del San Gottardo

L'apertura del passo del San Gottardo è sempre uno spettacolo. Keystone / Ti-Press / Alessandro Crinari

La barriera sulla strada che porta ai 2'108 metri del valico tra il Ticino e Uri è stata sollevata alle 11:00 di mercoledì. L’apertura è stata posticipata a causa della neve.

RSI Info

Il Passo del San Gottardo è stato riaperto alle 11:00 di oggi, mercoledì 29 maggio. Un’apertura posticipata a causa della neve che ha impegnato spazzaneve e frese fino agli ultimi giorni. Nel 2023 la strada sul passo, alto 2’108 metri, era stata riaperta il 19 maggio (10 giorni prima).

L’apertura 2024 è stata ritardata, aveva reso noto l’Ufficio federale delle strade il 16 maggio, “a causa delle attuali condizioni della neve, del persistente rischio di valanghe e dell’arrivo tardivo di temperature più calde in alta montagna”.

Il servizio del TG:

Contenuto esterno

Durante la Pentecoste 2024 sul valico del San Gottardo sono state registrate immagini impressionanti per il quantitativo di neve accumulata. I muri di neve alti 10 metri da una parte e le alte temperature stagionali hanno creato problemi agli operatori. Con temperature così alte, “quando arriviamo al mattino per iniziare la pulizia, la neve è morbida. Quando è così morbida, si possono innescare facilmente le valanghe”, aveva spiegato ai microfoni della SRF il responsabile dell’ufficio per l’esercizio delle strade nazionali Werner Gnos.

Nell’ultima trentina d’anni, ovvero dal 1992, il passo è quasi sempre stato aperto entro il 30 maggioCollegamento esterno (l’ultima volta in questa data nel 2019), soltanto nel 2001 si è dovuto attendere fino al primo giugno, l’apertura più tardiva registrata nel periodo.

In caso di incertezze meteorologiche, informazioni aggiornate sono disponibili 24 ore su 24 sul sito www.ur.ch/strasseninfosCollegamento esterno.